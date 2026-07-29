Extremadura alcanza los 435.500 ocupados y reduce el paro en 12.600 personas en el último año

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2026 confirma la evolución positiva del mercado laboral extremeño y la consolidación de la creación de empleo en la región. Extremadura alcanza los 435.500 ocupados, lo que supone 4.700 personas más trabajando que hace tres meses y otras 4.700 más que hace un año. La tasa de empleo se sitúa en el 47,6 por ciento.

Uno de los datos más destacados de la encuesta es el protagonismo de las mujeres en la creación de empleo, ya que en el último año siete de cada diez nuevos puestos de trabajo generados en Extremadura han sido ocupados por mujeres, una tendencia que también se mantiene respecto al trimestre anterior.

El número de asalariados asciende hasta las 359.900 personas, con un incremento de 6.100 trabajadores respecto al trimestre anterior y de 2.400 en comparación con el segundo trimestre de 2025, mientras que el empleo por cuenta propia continúa en niveles elevados, con 75.600 autónomos, un 3 por ciento más que hace un año.

La EPA refleja además un claro predominio del empleo a jornada completa pues de los 435.500 ocupados existentes en la región, 378.900 trabajan a jornada completa. Esta modalidad aumenta en 3.500 personas respecto al trimestre anterior y en 5.100 respecto a hace un año.

EL PARO SE REDUCE EN 12.600 PERSONAS

Paralelamente al aumento de la ocupación, el número de desempleados se sitúa en 66.300 personas, lo que supone 12.600 parados menos que hace un año, una reducción del 15,9 por ciento. Además, siete de cada diez personas que han salido del desempleo durante este periodo son mujeres.

Por sectores económicos, el paro disminuye prácticamente en todos ellos respecto al año anterior. Destacan especialmente el sector primario y la industria, con descensos del 38 por ciento y del 29 por ciento, respectivamente. La construcción es el único sector que registra un ligero incremento interanual, aunque continúa siendo el que presenta un menor volumen de desempleados.

Otro de los indicadores más relevantes es la evolución del desempleo de larga duración. Las personas que llevan más de un año buscando empleo se sitúan en 23.800, lo que representa 14.200 menos que hace un año y una reducción del 37,4 por ciento.

La tasa de paro baja hasta el 13,22 por ciento, consolidando la senda de descenso de los últimos años. En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo se reduce en 3,4 puntos durante el último año hasta situarse en el 15,6 por ciento. También mejora de forma significativa el desempleo juvenil, cuya tasa desciende cerca de nueve puntos y se sitúa en el 30,2 por ciento.

MÁS POBLACIÓN ACTIVA Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS HOGARES

La población activa alcanza las 501.900 personas, con un incremento de 5.300 activos respecto al trimestre anterior. La tasa de actividad sube cuatro décimas y se sitúa en el 54,9 por ciento.

Actualmente, la población ocupada representa cerca del 87 por ciento del total de activos, lo que significa que casi nueve de cada diez personas activas en Extremadura se encuentran trabajando.

La EPA refleja también una mejora en la situación de las familias extremeñas. De los 452.100 hogares existentes en la región, 245.800 tienen a todos sus miembros activos ocupados. Por el contrario, los hogares con todos sus miembros activos en paro se reducen hasta los 22.400, por debajo de los 22.800 registrados en el trimestre anterior.