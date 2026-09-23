Las exportaciones extremeñas alcanzan los 2.176,9 millones en los siete primeros meses de 2026, un 5% interanual menos

Las exportaciones extremeñas han alcanzado los 2.176,9 millones de euros en los siete primeros meses de 2026, lo que supone un 5 por ciento menos que las del mismo periodo del año anterior.

De este modo, Extremadura es la sexta región donde menos han disminuido las exportaciones, después de que éstas hayan bajado en ocho de las 19 comunidades y ciudades autónomas.

Asimismo, con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.238, millones de euros de enero a julio de 2026, lo que supone una disminución interanual del 1,2 por ciento.

En concreto en el mes de julio, las exportaciones registradas en la comunidad se han cifrado en 355,2 millones de euros, mientras que las importaciones han alcanzado un valor de 197,2 millones de euros, indica en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.