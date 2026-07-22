Las exportaciones de Extremadura alcanzan los 1.465,5 millones de euros hasta mayo, un 1,8 por ciento mas

Las exportaciones de Extremadura alcanzaron en los cinco primeros meses del año los 1.465,4 millones de euros, un 1,8 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior, por lo que se situó como la octava comunidad autónoma donde más han aumentado.

Por su parte, las importaciones de Extremadura hasta mayo ascienden a los 859,7 millones de euros, un descenso interanual del 0,2 por ciento, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

De acuerdo a estos datos, el 40,2 por ciento de las exportaciones de Extremadura corresponden al sector Alimentos, con un importe de 590,6 millones de euros hasta mayo, lo que supone un descenso del 7,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Le siguen el sector Semimanufacturas no químicas, que representa el 26,1 por ciento de las exportaciones extremeñas, por valor de 383,1 millones de euros, un 0,6 por ciento más, y en tercer lugar se sitúa el sector de Productos Químicos, con un 12 por ciento de las exportaciones, por valor de 176,3 millones de euros, tras crecer un 18,2 por ciento interanual.

Cabe destacar que Portugal es el país al que más exporta Extremadura, con 367,76 millones de euros en los cinco primeros meses del año, lo que supone un 1,8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, seguido por Francia, con 295,98 millones de euros y un incremento del 5,3 por ciento, y Alemania en tercer lugar, con 192,15 millones, un 14,4 por ciento más.

Con respecto al mes de mayo, las exportaciones registradas en Extremadura se cifraron en 299,2 millones de euros, que supone un 22,1 por ciento menos que en el mismo mes de 2025, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 179,5 millones de euros, un 4,4 por ciento más.