Un estudio comparativo de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Escola Superior de Educação de Lisboa, publicado en la revista científica internacional Education Sciences, ha arrojado que el 37,8% de las estudiantes de Educación de la UEx ha vivido al menos una de las 27 conductas de violencia de género en la pareja por las que se les preguntó, y la mayoría no son físicas.

Esa es una de las conclusiones del artículo 'Formación inicial docente y reconocimiento de la violencia machista en la pareja: un estudio comparativo entre la UEx y la ESELx', realizado por Olga Tostado Calvo, Teresa Alzás García y Rocío Yuste Tosina, docentes e investigadoras de la Facultad de Formación del Profesorado, y miembros del grupo de investigación EduTransforma-T, de la UEx, y Ana Gama, de la ESELx.

Se trata de un estudio que recoge las respuestas de 473 estudiantes que han contestado a un cuestionario validado del que se desprende que las conductas más frecuentes se sitúan en los primeros peldaños de la escalera de la violencia de género, referidos al amor romántico, a los celos y al control desde diferentes esferas.

Al 22,3% de las universitarias de la UEx su pareja la obligó a dejar de seguir o borrar contactos en redes sociales; el 21,8% vio limitado el contacto con sus amistades, al 17,6% le revisaron el móvil sin permiso y al 15% le controlaron cómo vestía.

En cuanto al abuso psicológico y la coerción sexual, el estudio refleja que el 22,3% de las estudiantes de la UEx cargó con la culpa de los problemas de su pareja y al 16,1% le menospreciaron sus logros. Una de cada cinco (20,2%) sufrió insistencia por parte de su novio para mantener relaciones sexuales tras decir que no y, si se suma la presión para mantenerlas sin preservativo, la coerción sexual alcanza el 22,8%.

En la parte más alta de la escalera, el 9,3% fue obligada a mantener relaciones sexuales, y el 80,3% de las universitarias de la UEx conoce al menos a una joven que ha sufrido violencia en la pareja, frente al 51,5 % de sus compañeros.

Sin embargo, ante la pregunta general "¿Has sufrido violencia de género?", solo respondió que sí el 23,8%. Para las autoras de la universidad extremeña, esta distancia "no solo refleja un desconocimiento de lo que supone la violencia machista, sino también hasta qué punto se invisibiliza la responsabilidad de quienes los ejercen, por un lado, y se sigue normalizando el control y la coerción como pruebas de amor, por el otro".

El trabajo se basa en la aplicación del cuestionario Ceviju-vcmph, diseñado y validado por el propio equipo (su validación se publicará próximamente en la revista científica española Educatio Siglo XXI). El cuestionario se aplicó durante el curso 2024-2025, y los resultados se analizaron con pruebas estadísticas de concordancia.

Según los resultados, las diferencias entre una y otra universidad no fueron significativas, "lo que evidencia que se trata de un problema común que traspasa fronteras".

EDUCAR EN IGUALDAD

Para las investigadoras de la UEx, "los datos exigen actuar con urgencia", ya que la generación Z, a la que pertenece mayoritariamente la juventud universitaria, ha crecido con leyes que abordan esta problemática.

Además, mantienen que la universidad es el espacio de educación superior en el que se debe fomentar la capacidad crítica y la defensa de los derechos humanos, por lo que abogan por que los jóvenes universitarios dispongan de los conocimientos y las herramientas necesarias para ser conscientes de la gravedad de las distintas expresiones de la violencia de género.

También consideran que quienes se forman para ser maestras y maestros de Educación Infantil y Primaria, y quienes estudian Educación Social, deben tener los conocimientos necesarios para identificar esa violencia de género.

Otro de los problemas, apuntan las investigadoras, es la ausencia de una formación integral en igualdad de género para quienes educarán en las escuelas en el futuro próximo. En los Grados de Educación Infantil y Primaria de la UEx hay una asignatura específica en la que se aborda la desigualdad de género, pero "es insuficiente", tal y como lo trasladan las propias estudiantes en los grupos de discusión que el equipo está desarrollando actualmente con el alumnado de educación.

En cada grupo, ocho estudiantes analizan situaciones cotidianas a partir de viñetas de WhatsApp elaboradas con los datos de esta investigación. Las participantes señalan que les falta una formación de calidad, que no disponen de herramientas para coeducar y fomentar la igualdad de género de forma transversal en la escuela, y que parte de la violencia machista se podría haber prevenido si, desde la Educación Infantil, se hubiese educado de otra manera.

La violencia sexual invisible en la pareja heterosexual es otro de los temas que se abordan en esta fase cualitativa de la investigación: algunas prácticas como insistir en mantener relaciones sexuales sin preservativo o quitárselo durante la relación sexual sin avisar y sin el consentimiento de la chica, siguen siendo frecuentes.

En todos los grupos realizados hasta el momento, una o varias de las estudiantes tienen amigas que lo han sufrido. "Estas conductas no aparecen de repente en la juventud: se aprenden mucho antes. Por eso la formación de las y los docentes en coeducación y prevención de la violencia de género no puede esperar, y tiene que formar parte de la formación inicial y permanente de todo el profesorado, sin depender de la voluntad individual", señalan las investigadoras.

"Educar para la igualdad desde la primera infancia es positivo para las niñas, pero también para los niños: les ayuda a crecer como personas más libres y responsables, capaces de construir relaciones basadas en los cuidados, el respeto, el bienestar y el buen trato. Si los roles de género dejaran de transmitirse como se sigue haciendo, toda la sociedad saldría ganando", añaden.

La ley educativa actual (LOMLOE) recoge la igualdad como principio, pero, según las autoras extremeñas, en la práctica sigue sin cumplirse plenamente. Para terminar, añaden que "una estrategia específica e integral de formación para la igualdad de género, dirigido al profesorado y a todo el alumnado del sistema educativo extremeño, sin excepciones, ayudaría a prevenir la violencia de género y brindaría a la infancia y a la adolescencia un presente y un futuro mejores".

"Esto permitiría que las políticas que se elaboran y el presupuesto que se invierte fuesen más útiles y eficaces", concluyen.