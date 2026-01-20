Este martes da inicio la XII legislatura en Extremadura marcada por la incertidumbre total en las relaciones entre el PP y Vox

A escasas horas para la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura, la resultante de los comicios del pasado 21 de diciembre, y del arranque por tanto de la duodécima legislatura. Vamos con el drama o la comedia si lo prefieren en cuatro actos que se vivió ayer, a través de comunicados varios, mensajes en Redes Sociales y declaraciones discretas. A saber:

1. Vox filtra a medios de comunicación que da por rotas las negociaciones con el Partido Popular para la conformación de un nuevo gobierno.

2. El Partido Popular se muestra perplejo ante las noticias iniciales y la confirmación posterior, vía e-mail a la presidenta en funciones María Guardiola con una sola frase que ponía en suspenso esas negociaciones, se apunta que sin explicaciones ni motivos aparentes.

3. Vox por la tarde desmentía al PP al afirmar que no ha roto las negociaciones para la investidura de Guardiola, a quien recrimina su "nula voluntad" para alcanzar un "acuerdo real", hablaba de una oferta insultante, pese a lo cual están dispuestos a dialogar, así como exigía "respeto" por sus votantes. Aseguran que todo responde a una "estrategia" de la propia candidata del PP para "buscar excusas y culpables externos con los que justificar su nula voluntad de alcanzar un acuerdo real que permita cambiar Extremadura".

Y por último el PP de Extremadura daba la "bienvenida" a la "aclaración" de Vox y ha abogado por continuar con el diálogo de cara a la conformación del gobierno en la comunidad con "discreción y respeto mutuo".

A partir de las 10 de la mañana tendrá lugar la sesión constitutiva en la Asamblea de Extremadura y se desconoce si hay acuerdo entre el PP y Vox o todo lo contrario. Los populares apuntaban ayer que es a ellos, con sus 29 diputados a quién corresponde presidir la Asamblea regional, Vox ya ha anunciado que postulará a su diputado Ángel Pelayo Gordillo para presidir el legislativo extremeño. También presentará su candidatura a tales lides el Grupo Socialista. Al ser lista mayoritaria la del PP, y si no hay acuerdo con la formación de Abascal, la presidencia en segunda votación sería para los populares, por lo que todo, al igual que en 2023 está por ver y habrá que esperar hasta el último minuto.