ALERTAS

Este martes alerta naranja por lluvias y viento en el Norte de Cáceres, amarilla por viento en toda la región y por lluvias en el Sur

Rachas de viento que podrían llegar a los 70km por hora, y lluvia acumulada en 12 horas que oscilarán entre los 80 litros por metro cuadrado en el norte cacereño y de 40 litros en el resto de la región.

Redacción

Extremadura |

Este martes alerta naranja por lluvias y viento en el Norte de Cáceres, amarilla por viento en toda la región y por lluvias en el Sur
Este martes alerta naranja por lluvias y viento en el Norte de Cáceres, amarilla por viento en toda la región y por lluvias en el Sur | AEMET Extremadura

Este martes la borrasca Joseph dejará el Norte de la provincia de Cáceres en alerta naranja por lluvias y viento, con precipitaciones que podrán alcanzar hasta los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además alerta amarilla en Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y Serena, en la Siberia y en el resto de la provincia de Cáceres por viento con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y también amarilla en el Sur de Badajoz, en este caso por lluvias que podrían acumular hasta 40 litro por metro cuadrado en 12 horas.

CARRETERAS:

Client Challenge

Permanecen cerradas al tráfico la CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor por anegamiento, así como la CC-437, de la EX-118 al Pico Villuercas por acumulación de nieve. Y además encontraremos obstáculos fijos en la A66, km 550, en Grimaldo, la N630, km 553 a la altura de Cáceres y la CC-107, km 0.8 en Trevejo.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer