Este martes alerta naranja por lluvias y viento en el Norte de Cáceres, amarilla por viento en toda la región y por lluvias en el Sur

Este martes la borrasca Joseph dejará el Norte de la provincia de Cáceres en alerta naranja por lluvias y viento, con precipitaciones que podrán alcanzar hasta los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además alerta amarilla en Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y Serena, en la Siberia y en el resto de la provincia de Cáceres por viento con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y también amarilla en el Sur de Badajoz, en este caso por lluvias que podrían acumular hasta 40 litro por metro cuadrado en 12 horas.

CARRETERAS:

Permanecen cerradas al tráfico la CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor por anegamiento, así como la CC-437, de la EX-118 al Pico Villuercas por acumulación de nieve. Y además encontraremos obstáculos fijos en la A66, km 550, en Grimaldo, la N630, km 553 a la altura de Cáceres y la CC-107, km 0.8 en Trevejo.

