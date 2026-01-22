Un estudio revela que el 59 % de la población del área de influencia apoya la caza tradicional en Monfragüe

Un 59 % de la población de los municipios del área de influencia del Parque Nacional de Monfragüe respalda el mantenimiento de la caza tradicional, frente a un 29 % que se muestra en contra, según un estudio sobre la percepción social de la actividad cinegética en este espacio protegido.

El informe ha sido encargado por la Junta de Extremadura a la Universidad de Extremadura y se presentó el pasado miércoles en el Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, según ha informado la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

El estudio se basa en la opinión de los habitantes de los 14 municipios que integran el área de influencia socioeconómica del parque, "es decir, de la población que convive de forma directa con este espacio natural y se ve afectada por su gestión".

Según Fedexcaza, el estudio recoge una muestra social "diversa y representativa", con una participación mayoritaria de personas no cazadoras (65 %), "lo que refuerza el valor de los resultados al no limitarse solo al propio colectivo cinegético".

La encuesta se ha realizado de forma proporcional entre hombres y mujeres y entre distintos tramos de edad, desde los 18 años hasta mayores de 60.

Según el estudio, la mayoría de la población joven, en el tramo de 18 a 30 años, también se posiciona a favor de la caza tradicional en Monfragüe.

Entre las conclusiones del análisis destaca la percepción mayoritaria de que una prohibición de la caza tradicional "tendría efectos negativos directos" sobre los pueblos del entorno, especialmente en el empleo, la economía local y el equilibrio poblacional de las especies.

Asimismo, la mayoría de los encuestados considera que esta actividad es compatible tanto con el turismo de naturaleza como con la conservación de la biodiversidad del parque.

En relación con la actividad agroganadera, solo el 23 % de la población encuestada mantiene un vínculo laboral directo con este sector, aunque más del 87 % considera necesaria la agroganadería tradicional para conservar los valores naturales del Parque Nacional de Monfragüe.

Según el estudio, la población local entiende que la dehesa y el paisaje del parque son el resultado de siglos de gestión humana sostenible y que la conservación no puede basarse en la exclusión de los usos tradicionales.

La Federación Extremeña de Caza ha mostrado su satisfacción por los resultados del estudio, al considerar que "reflejan la opinión de la población local y refuerzan la defensa de la caza tradicional en Monfragüe".