Escribidores 2026 convertirá Cáceres en punto de encuentro de la literatura de América y Europa del 23 al 26 de septiembre

Cáceres acogerá del 23 al 26 de septiembre una nueva edición de Escribidores, Festival Literario de América y Europa, una cita concebida para acercar a escritores, creadores y lectores a través de la conversación directa y el intercambio de ideas. La programación de Escribidores 2026 se ha presentado este viernes en el Palacio de la Isla de Cáceres, con la participación del secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto; el concejal de Cultura, Educación, Comercio y Capitalidad 2031 del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; y el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola.

En su intervención, el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha destacado que "la literatura nunca ha vivido aislada y sigue sin vivir aislada. Para llevarla al teatro, al cine o a las series de éxito de hoy siempre se necesita un texto y ahí la obra literaria es el origen del guión". Además, ha subrayado que la presencia de autores extremeños como Inma Rubiales o Jesús Carrasco junto a voces de enorme prestigio internacional, demuestra la voluntad de Extremadura de formar parte de la gran conversación literaria.

Por su parte, el concejal Jorge Suárez ha señalado "que un proyecto cultural como este elija Cáceres como sede, demuestra que la ciudad se transforma desde el encuentro y nos ayuda a mostrar la capacidad logística con la que contamos en el camino hacia la Capitalidad 2031".

Raúl Tola ha avanzado que el festival se articulará en torno a tres líneas de trabajo (literatura juvenil, literatura convencional y producciones audiovisuales) y reunirá a una treintena de invitados nacionales, latinoamericanos e internacionales repartidos entre el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura. Tola ha desgranado la programación de Escribidores, y ha subrayado que "literatura y pantallas pueden convivir, retroalimentarse y encontrar un camino conjunto", ya que series y películas se alimentan en muchos casos de historias que nacen de la literatura, con el objetivo de estimular ese debate a ambos lados del Atlántico.

Durante cuatro días, el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura serán los principales escenarios de un programa que combina diálogos literarios, reflexión sobre asuntos contemporáneos y proyecciones cinematográficas. Esta edición se articula bajo el lema 'Pantallas y Literatura' y propone mirar la relación entre la palabra escrita y el audiovisual, pero también la forma en que la literatura dialoga con cuestiones como la salud mental, la adolescencia, la memoria, la diferencia, el agotamiento, la meritocracia o la creación de series.

La programación reúne a autores, cineastas, periodistas y figuras de la cultura de distintas generaciones. Entre los participantes se encuentran David Trueba, Ray Loriga, Inma Rubiales, Fernando Alcalá, Ian Gibson, Ana Belén, Ramoncín, Lucía Méndez, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Paula Ortiz, Antonio Soler, Juan del Val, Nativel Preciado, Mariana Sipos, Juan Cruz, Manuel Jabois, César Rendueles, Benito Zambrano, Jesús Carrasco, Víctor García León, Paloma Rando y Sergio del Molino, además de los moderadores y conductores de los distintos encuentros.

CUATRO JORNADAS

Escribidores 2026 comenzará el miércoles 23 de septiembre en el Teatro Capitol con el acto de inauguración. A continuación, David Trueba y Ray Loriga protagonizarán 'De la página a la pantalla. Adaptar no es traicionar', una conversación conducida por Raúl Tola que abrirá de forma directa el eje central de esta edición: las relaciones, tensiones y posibilidades que surgen cuando una historia pasa de la literatura a la pantalla.

El jueves 24, el programa abrirá la línea 'Escribir, el espejo del alma' con Inma Rubiales y Fernando Alcalá, que conversarán sobre la sobre la salud mental en la ficción para jóvenes. Ese mismo día, la Filmoteca de Extremadura acogerá una sesión de `La memoria prestada' dedicada a Federico García Lorca, con la proyección de 'La casa de Bernarda Alba', de Mario Camus, y la participación de Ian Gibson y Ana Belén en un diálogo con Luis Alegre. La jornada se completará en el Teatro Capitol con Ramoncín y Lucía Méndez, que abordarán 'Hablar con los distintos' dentro del bloque 'Literatura y sociedad', en conversación con Juanma Lamet.

El viernes 25 continuará en el Teatro Capitol, con Juan del Val y Nativel Preciado que hablarán sobre 'El agotamiento, ese compañero de viaje' con Edu Galán. Le seguirá 'Escribir, el espejo del alma' con Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que conversarán con Fernando Alcalá sobre enamorarse y romperse a los dieciséis. La Filmoteca dedicará una nueva entrega de 'La memoria prestada' a Ernest Hemingway con la proyección de 'Al otro lado del río y entre los árboles', dirigida por Paula Ortiz, y un posterior diálogo de la cineasta con Antonio Soler conducido por Luis Alegre.

La jornada de clausura, el sábado 26, comenzará en la Filmoteca con el documental 'Mario Vargas Llosa, dedicatoria para el tercer milenio' y un encuentro con Mariana Sipos y Juan Cruz. Por la tarde, Manuel Jabois y César Rendueles analizarán la meritocracia y la idea de esfuerzo en la sociedad actual, en conversación con Ayanta Barilli. También se proyectará 'La voz dormida', de Benito Zambrano, dentro de una sesión dedicada a Dulce Chacón, con la participación del propio Zambrano y de Jesús Carrasco.

El programa reservará uno de sus momentos centrales para el acto de clausura y la entrega del Premio Escribidores a la Trayectoria a Carme Riera. Tras el reconocimiento, la edición concluirá con 'Escribir series en España. Entre la literatura, la estructura y el personaje', un encuentro con Paco Cabezas, Paloma Rando y Sergio del Molino, moderado por Ayanta Barilli.

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Más allá de la presencia de nombres reconocidos, la propuesta de Escribidores se apoya en un formato que busca favorecer el diálogo. Los encuentros se plantean como conversaciones en las que los participantes comparten experiencias, puntos de vista y procesos de creación, acercando al público tanto la obra de los invitados como los asuntos que atraviesan la literatura y la cultura contemporáneas.

La edición de Cáceres combina así literatura, cine, periodismo y pensamiento en un programa que alterna conversaciones de actualidad con miradas a grandes figuras y obras de la memoria literaria. El resultado es una programación abierta a públicos diversos: lectores habituales, jóvenes, aficionados al cine y espectadores interesados en comprender cómo las historias se escriben, se transforman y circulan hoy entre distintos lenguajes y formatos.

Todas las actividades de Escribidores 2026 son de acceso gratuito. El programa completo, con horarios, espacios y participantes, puede consultarse en Escribidores.es.