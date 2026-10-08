Los embalses del Tajo se encuentran esta semana al 54,2% y los del Guadiana al 72,1%

Los embalses del Tajo almacenan 5.988 hectómetros cúbicos, que sitúan sus reservas al 54,2 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana guardan 6.875 y se mantienen en el 72,1 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

De esta forma, la cuenca del Tajo ha perdido 80 hectómetros cúbicos, el 0,7% de su capacidad, mientras que los del Guadiana reducen su merma semanal a 2 hectómetros cúbicos y se mantienen en el mismo nivel que hace una semana.

Si se compara con hace un año, los embalses del Tajo han perdido agua, ya que en la misma fecha de 2025 se encontraban al 61,6 por ciento, y los del Guadiana han incrementado sus reservas, ya que hace un año estaban al 58,1 por ciento.

Ambas cuencas mejoran sus cifras actuales si se compara con la media de los diez últimos años, que se reducen al 46,6 por ciento en el Tajo y al 40% en el Guadiana.