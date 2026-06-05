Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, con 182, suben un 20,5% en el primer trimestre del año en Extremadura

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias en Extremadura iniciadas en el primer trimestre de este año ha sido de 182, lo que supone un 20,5 por ciento más que el año anterior (20,1 por ciento en el conjunto de España).

En relación con el trimestre anterior, bajan un 7,1 por ciento en Extremadura, mientras que en el conjunto nacional disminuyen un 4,7 por ciento.

En este trimestre, 148 han sido las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas que concentran el 81,3 por ciento del total de ejecuciones en Extremadura (69,8 por ciento a nivel nacional).

En cuanto a las fincas rústicas, suponen el 4,9 por ciento del total de las ejecuciones hipotecarias en Extremadura. El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre fincas rústicas disminuyen tanto sobre el periodo anterior como anualmente.

A su vez, el 85,5 por ciento de las ejecuciones de fincas urbanas se dan en viviendas, el 14,5 por ciento en otras fincas urbanas y en este periodo no se registra ninguna sobre solares.

De igual modo, el número de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre fincas urbanas aumentan tanto sobre el periodo anterior como anualmente, indica en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

De otro lado, el 48 por ciento de ejecuciones sobre viviendas en la región han sido sobre viviendas usadas y el 52 por ciento sobre viviendas nuevas. De las cuales el 46,6 por ciento pertenecían a personas físicas y el 53,4 por ciento a personas jurídicas.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas aumentan tanto sobre el periodo anterior como interanualmente, en 78,3 por ciento y 179,2 por ciento, respectivamente.