Educación ofrece cinco programas para mejorar el bienestar emocional y el éxito educativo

La Consejería de Educación y Formación Profesional y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Personal Docente han negociado las instrucciones que regulan los programas de bienestar emocional y mejora del éxito educativo de la Junta de Extremadura.

En concreto, se trata del Programa de Bienestar Emocional y Protección en el ámbito educativo, el Programa INCLUYE de Educación Inclusiva, la iniciativa Conecta-2 y los programas PROA+ y ORIENTA XXI para el refuerzo educativo desde la codocencia. "Son programas estratégicos que aportan 244 nuevas plazas y que van a mejorar la inclusión y demuestran la apuesta del Gobierno de María Guardiola por la calidad educativa", ha destacado David Moreno, director general de Personal Docente.

Todos los programas podrán solicitarse por parte de los docentes en julio, excepto Conecta-2, que por la propia naturaleza del programa tendrá que solicitarse en septiembre. Moreno ha explicado que esto se debe a que "una vez comience el curso, el centro evalúa las necesidades que presenta su alumnado y solicita el programa. Una vez baremadas las solicitudes, se realiza la adjudicación de los docentes".

PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Este programa tiene como objetivo apoyar la intervención educativa hacia el alumnado, docentes y familias ante situaciones de riesgo de bienestar emocional, salud mental y convivencia escolar.

Completa este objetivo una línea de formación dirigida al profesorado, enfocada a la detección precoz y prevención, promoción de factores protectores, derechos y protección de la infancia y adolescencia, convivencia y resolución de conflictos y abuso de las TIC, entre otros aspectos.

Esta iniciativa está dirigida a alumnados de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico y Formación Profesional de Grado Medio.

El programa cuenta con una financiación de 327.015 euros, destinada a reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales, mediante la incorporación de siete orientadores educativos, que se integrarán en los equipos de Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Badajoz, Mérida, Zafra y Villanueva de la Serena.

Cabe destacar que la financiación del programa prácticamente se duplica con respecto al curso anterior, además se ha pasado de 5 orientadores a 7.

INCLUYE

Por otro lado, el Programa de Cooperación Territorial INCLUYE de Educación Inclusiva está dirigido a atender al alumnado con necesidades educativas especiales en el contexto natural del aula ordinaria. La propuesta tiene como finalidad promover la escolarización exitosa de este alumnado, su identificación y la eliminación de las barreras que puedan impedir su aprendizaje. Asimismo, impulsa la atención a la diversidad mediante la detección e intervención precoz, reforzando el papel de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo.

Está destinado al alumnado de segundo ciclo de Infantil y de primero y segundo de Primaria. En el curso 2026/2027 participarán en este programa 31 centros, seleccionados en función del número de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Para su desarrollo, se contratarán docentes de apoyo especializado en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como profesionales en Orientación Educativa, según corresponda, a media jornada o jornada completa. En total, 41 docentes y 8 orientadores.

En este programa tiene un total de 1.318.204 euros de financiación.

CONECTA-2

La Mesa Sectorial ha negociado, asimismo, la instrucción que regula los criterios de selección de centros y el funcionamiento del programa Conecta-2. Esta iniciativa atiende la diversidad del alumnado y previene el abandono escolar temprano, especialmente en colectivos vulnerables, mediante un modelo de codocencia como estrategia para la inclusión.

Trabaja con estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria, preferentemente en las materias con mayor carga horaria.

La Administración educativa dotará a los centros participantes con personal funcionario docente del cuerpo de maestros de la especialidad de Educación Primaria, preferentemente, o de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, cuando esté justificado.

Cuenta con un presupuesto de más de 8 millones de euros para la contratación de 227 docentes.

PROA+

El objetivo principal de esta iniciativa es la atención especializada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente, en centros que afrontan una mayor complejidad educativa. Está diseñado para garantizar el éxito educativo y escolar de todo el alumnado y su permanencia. La inversión para 2026/2027 es de 3.937.147 euros. Para este curso se contratarán 154 profesionales, de los cuales 125 son docentes y 29 profesores de Servicios a la Comunidad.

ORIENTA XXI

El Plan ORIENTA XXI es una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación y Formación Profesional que tiene como finalidad avanzar hacia un modelo de escuela inclusiva en los centros de Educación Infantil y Primaria.

El presupuesto para este año escolar supera los 1,4 millones de euros y se contratarán a 34 orientadores.