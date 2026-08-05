La Editora Regional reafirma su compromiso con la difusión de la literatura extremeña mediante diversos encuentros con autores

La Editora Regional de Extremadura acercará a los lectores extremeños sus publicaciones más recientes con dos encuentros con autores. Por un lado, con un cuentacuentos familiar en Cabeza la Vaca y por otro a través de una charla sobre el fenómeno de las sectas en el marco del Festival Gata Negra, con el que colabora la propia Consejería de Cultura.

Con estas citas, la Editora Regional reafirma su compromiso con la difusión de la literatura extremeña en todos sus formatos y para todos los públicos, desde el teatro infantil hasta la novela histórica y el ensayo, llevando a sus autores a los escenarios culturales de la región durante este verano.

El primero de los encuentros se llevará a cabo este miércoles en la localidad pacense de Cabeza la Vaca. Enmarcado en la Semana Cultural Literaria, y en colaboración con el club de lectura infantil cabezalavaqueño, Concha Rodríguez, la autora de 'Doña Bruja quiere amigos', narrará este cuento a los más pequeños. El encuentro será a partir de las 21:00 horas en la Plaza de España de esta localidad.

Publicada por la Editora dentro de su colección 'Tigres de Papel', 'Doña Bruja quiere amigos' narra la historia de una bruja muy especial que solo desea celebrar, jugar y compartir su comida, pero a la que todos temen y por eso vive siempre sola.

A través de la amistad, la empatía y la importancia de relacionarse con los demás, la propuesta invita al público infantil a formar parte de la historia y ayudar a que Doña Bruja encuentre, por fin, amigos de verdad.

Concha Rodríguez es actriz, dramaturga, directora de escena y profesora de teatro. Licenciada en Filología Clásica y con máster en Guion Audiovisual, dirige desde 1994 la compañía 'La Estampa Teatro'. 'Doña Bruja quiere amigos' es una muestra de teatro infantil pensada para todos los públicos a partir de los tres años, con poesía, música original, coreografías y magia.

FESTIVAL GATA NEGRA

Por otro lado, y dentro la programación del VI Festival Gata Negra que se celebra en Moraleja, este viernes 7 de agosto se celebrará el encuentro 'Legados ocultos', que reunirá a los escritores Luis Santamaría del Río y Lorenzo Fernández Prieto para hablar del fenómeno sectario desde dos perspectivas complementarias: la investigación actual y la novela histórica. El acto estará moderado por Antonio Girol, director de la Editora.

Luis Santamaría del Río es teólogo, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y autor de 'A las afueras de la cruz. Las sectas de origen cristiano en España'. Santamaría del Río, colaborador habitual de medios de comunicación y de la Conferencia Episcopal Española, lleva más de veinticinco años estudiando los mecanismos de captación y control de los grupos sectarios en la actualidad. El encuentro se llevará a cabo en el Parque Fluvial a partir de las 22:00 horas.

Lorenzo Fernández Prieto, farmacéutico, pintor y escritor afincado en Fuente de Cantos, es autor de 'Un legado inesperado. Dexados', su ópera prima, publicada por la Editora y seleccionado entre los finalistas del Premio Planeta 2023. Esta novela recupera la historia de los Dexados, la secta de los Alumbrados que sacudió la Llerena del siglo XVI, entrelazada con el rastro de la poetisa llerenense Catalina Clara Ramírez de Guzmán.