La DOP Cereza del Jerte dona 100 kilos de picotas para los menús de pacientes en hospitales extremeños

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha donado 100 kilos de picotas para los menús de los pacientes que están ingresados en los centros médicos del Complejo Hospitalario de Badajoz. El objetivo es promover hábitos de alimentación saludable y contribuir a que las personas ingresadas puedan contar con un postre saludable, nutritivo y de origen extremeño.

La iniciativa forma parte de una colaboración de la DOP con la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura y se integra en el proyecto 'Menú Gastronómico Extremeño', que tiene como fin incorporar productos de proximidad y calidad diferenciada en la restauración hospitalaria.

Concretamente, la acción se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario de Badajoz y en el Hospital Perpetuo Socorro Materno Infantil este 25 de junio a la hora de la comida.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que "es una prioridad poner las picotas a disposición de los pacientes extremeños y colaborar con el sistema público de salud".

"Queremos aportar al menú hospitalario un ingrediente de máxima calidad, saludable y nutritivo, cultivado en el Valle del Jerte y sus alrededores. Estamos convencidos de que la mejor forma de promover hábitos de alimentación saludables es acercar los productos de nuestra tierra a quienes más necesitan cuidar su salud en estos momentos", ha expresado el presidente.

Por su parte, la coordinadora del Servicio de Alimentación del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Plácida Sánchez Giralt, ha expresado que valoran "muy positivamente esta colaboración con la DOP Cereza del Jerte, que permite incorporar a los menús de los pacientes un producto fresco, saludable y de gran calidad".

"Iniciativas como esta contribuyen a enriquecer la oferta alimentaria hospitalaria con productos de proximidad, favoreciendo una alimentación equilibrada y acercando a nuestros pacientes lo mejor de nuestra tierra", ha remachado Sánchez Giralt.