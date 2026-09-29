El DOE publica las nuevas ayudas a los seguros agrarios para todas las pólizas de 2026 con un refuerzo especial para la cereza

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes el incremento de la ayuda autonómica destinada a la contratación de seguros agrarios para todas las pólizas que se suscriban en 2026. La medida supone elevar del 40 al 45 % la subvención que la Administración autonómica aporta sobre la ayuda estatal de ENESA, y se aplicará tanto a las nuevas pólizas como a las contratadas desde el 1 de enero de 2026.

El sector de la cereza contará con un refuerzo adicional. La combinación de la subvención estatal y autonómica permitirá alcanzar hasta el 75 % de la prima comercial base neta, el máximo legal. Con este aumento, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural busca mejorar la protección de los productores frente a daños meteorológicos, así como facilitar la contratación de un seguro considerado clave para la viabilidad de las explotaciones cereceras.

Las pólizas que se contraten a partir de ahora incorporarán directamente los nuevos porcentajes de ayuda. En el caso de las pólizas firmadas entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2026, AGROSEGURO regularizará las subvenciones y abonará la diferencia correspondiente sin que agricultores y ganaderos tengan que realizar trámites adicionales.

El incremento de la subvención responde al compromiso de la Junta de Extremadura con el aseguramiento agrario, una herramienta esencial para garantizar la renta del sector frente a fenómenos climáticos, enfermedades y otras adversidades que afectan a las explotaciones.