El DOE publica la convocatoria de ayudas para repoblación de explotaciones ganaderas afectadas por vaciados sanitarios

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la convocatoria de ayudas destinadas a la repoblación de explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino que hayan sido sometidas a un vaciado sanitario, en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisible.

Estas ayudas, correspondientes al ejercicio 2026 y dotadas de un importe total de 300.000 euros, buscan aliviar el coste que supone para las personas titulares la adquisición de animales para reconstruir sus rebaños tras el sacrificio obligatorio, pudiendo alcanzar hasta los 40.000 euros por explotación y vaciado sanitario.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y se establece un periodo de 15 días hábiles como plazo de presentación de las solicitudes, contado a partir de este miércoles, 8 de julio, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Esta convocatoria está recogida en el Decreto 131/2026, de 10 de junio, un marco regulador que contempla la simplificación de trámites administrativos, el refuerzo de las garantías de transparencia y eficiencia, y la ampliación de la cobertura de las ayudas.

De esta manera, la Junta reafirma su "compromiso" con la sanidad animal, la productividad del sector ganadero y la estabilidad económica de las explotaciones afectadas.