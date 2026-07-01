El DOE publica el anuncio de subasta de ganado bovino y caprino prevista para el 28 de julio en el CENSYRA

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria para la enajenación directa de ganado bovino y caprino procedente del Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de Badajoz. La oferta incluye animales de las razas bobina Blanca Cacereña y caprina Retinta, distribuidos en 24 lotes detallados en el anuncio oficial.

El procedimiento se desarrollará conforme al Decreto 31/1997, que regula la enajenación de producciones agrarias de las explotaciones de la Junta de Extremadura. La adjudicación se realizará mediante presentación de ofertas económicas, valoradas individualmente por lote y asignadas a la propuesta más alta.

Las personas interesadas deberán disponer de una explotación ganadera inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y presentar telemáticamente la solicitud y la oferta económica antes del 24 de julio de 2026, a través del correo subastas.censyra@juntaex.es.

Durante el periodo de presentación de ofertas será posible solicitar la inspección previa de los animales.

La apertura pública de las ofertas tendrá lugar en las instalaciones del CENSYRA el 28 de julio de 2026 a las 10:00 horas. Los adjudicatarios deberán formalizar el pago antes del 2 de agosto y retirar los animales los días 3 y 4 de agosto, cumpliendo los requisitos sanitarios establecidos.

La enajenación incluye hembras de raza Blanca Cacereña nacidas en 2024 y 2025, así como lotes de ganado caprino de raza Retinta nacidos en 2026. Los precios de salida oscilan entre 600 y 900 euros por lote, según categoría y edad.

Esta actuación contribuye al impulso de razas autóctonas y a la mejora genética del sector ganadero regional.