La diseñadora Lilith Sofyan firma las camisetas oficiales del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

El personal del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida lucirá durante su 72ª edición una nueva uniformidad diseñada por la creadora afincada en Mérida Lilith Sofyan, una propuesta artística que toma como punto de partida el lema de esta edición, 'Clásicos del pasado, emociones del presente', y que vuelve a contar con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura.

La ilustración sitúa al Teatro Romano de Mérida bajo el cielo estrellado de las noches de verano, "convirtiendo el monumento en el eje de una composición que reivindica el teatro como un puente entre épocas", según señala el Festival de Mérida en nota de prensa.

Así, el elemento central del diseño es una estrella fugaz que dibuja sutilmente la silueta de un corazón, un símbolo que representa el hilo invisible que une el pasado con el presente y que recuerda que las grandes historias clásicas continúan emocionando al público actual.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que esta iniciativa "permite seguir poniendo en valor el talento creativo vinculado a Extremadura, al tiempo que dota al certamen de una imagen corporativa propia e identificable en todos sus espacios".

Asimismo, ha señalado que la uniformidad refleja el espíritu del Festival, "capaz de mantener vivo el legado del teatro clásico y hacerlo dialogar con las emociones y la sensibilidad contemporáneas".

Por su parte, la directora general de Caja Rural de Extremadura, Rocío Morales, ha destacado el honor que supone formar parte de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, "una cita que proyecta el patrimonio, la cultura y la actividad de nuestra región".

Según ha destacado, "respaldar un evento de este calibre supone acompañar una iniciativa que sitúa a Mérida y a Extremadura como referencia de las artes escénicas durante el verano".

Asimismo, Morales ha subrayado que esta colaboración, materializada a través de la uniformidad del personal del Festival de Mérida, responde al compromiso que Caja Rural de Extremadura mantiene con la sociedad mediante su Fondo de Educación y Promoción.

En este sentido, ha recordado que solo en 2025 la entidad participó en cerca de un millar de iniciativas sociales, culturales, educativas y deportivas, porque "nuestra razón de ser es trabajar por nuestra región y que los beneficios de la entidad repercutan en el territorio".

"DECLARACIÓN DE AMOR A MÉRIDA"

Por su parte, la diseñadora Lilith Sofyan ha explicado que la propuesta nace de la idea de entender el teatro como "un puente entre épocas", ya que las historias escritas hace siglos siguen despertando hoy las mismas emociones que en su origen.

"Quise representar el Teatro Romano bajo el cielo estrellado de nuestras noches de verano. No quería huir de nuestro gran icono, sino ofrecer una mirada más sensible y mágica", ha señalado la diseñadora.

En este sentido, ha destacado que la estrella fugaz situada en el centro de la composición, cuya forma evoca un corazón, simboliza "ese hilo invisible que une el pasado con el presente".

Según ha dicho, "no es solo el paso del tiempo; es el latido de las emociones, la sensibilidad humana y la magia que ocurre cuando una obra antigua nos toca el corazón. Lo que realmente sigue latiendo a través de los siglos son las emociones humanas", ha afirmado.

Sofyan considera que diseñar la camiseta oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida "supone mucho más que un proyecto profesional", sino que es "como una declaración de amor a la ciudad que me ha acogido, una oportunidad para fusionar la grandiosidad del pasado romano con la sensibilidad contemporánea y vestir el presente con las emociones que permanecen vivas a través del tiempo", ha concluido.

Cabe destacar que Lilith Sofyan nació en Armenia y se formó profesionalmente en la Universidad de Alta Moda de Moscú y, desde 2020, ha encontrado en España su hogar y su principal fuente de inspiración. Actualmente dirige su propio atelier en Mérida, especializado en alta costura, vestidos de novia, diseños personalizados y prendas de fiesta.

Su trayectoria combina la riqueza cultural de sus raíces armenias, la sólida formación adquirida en Rusia y la inspiración que encuentra en la historia, la luz y el patrimonio de Extremadura.