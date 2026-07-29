La Diputación de Cáceres financia un separador celular de última generación

La Diputación de Cáceres ha financiado con 70.000 euros la adquisición de un separador celular de última generación para el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital San Pedro de Alcántara, un nuevo equipo que comenzará a funcionar en septiembre.

La institución provincial ha explicado este martes que el nuevo sistema, basado en tecnología inmunomagnética, incrementará la capacidad diagnóstica del laboratorio, favorecerá la medicina personalizada y reforzará la colaboración con otros hospitales y centros de investigación.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que esta inversión "supone seguir devolviendo a la ciudadanía servicios públicos de calidad mediante una apuesta decidida por una sanidad pública, universal y dotada de la mejor tecnología disponible".

A su juicio, "invertir en innovación sanitaria es invertir en igualdad de oportunidades, en bienestar y en una sociedad más justa".

De igual forma, el jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital San Pedro de Alcántara, Juan Miguel Bergua, ha destacado que la incorporación del separador celular "supone la disponibilidad de un equipo que permitirá realizar el seguimiento de quimerismo celular en pacientes con trasplante alogénico" y posibilitará también la separación celular para estudios de alteraciones genéticas en enfermedades como las mastocitosis o el mieloma múltiple.

Asimismo, ha indicado que el equipo permitirá investigar la respuesta inmune frente a tumores hematológicos y ha afirmado que se trata de "un elemento necesario sobre todo para el seguimiento de pacientes con trasplante alogénico".

Bergua ha enmarcado esta adquisición en la colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Diputación de Cáceres para financiar equipamientos de alta tecnología y ha asegurado que "permitirá que esté más próxima la realización de trasplante alogénico en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres", además de extender su utilización "al resto de hospitales de la región".

Por su parte, el hematólogo Baldomero Moriano ha explicado que el separador celular permitirá aislar poblaciones celulares de sangre y médula ósea para realizar estudios citogenéticos y moleculares "garantizando una excelente precisión diagnóstica", lo que considera "fundamental para establecer el pronóstico y guiar el tratamiento".

Según ha añadido, antes de su puesta en marcha será necesaria una formación específica para facultativos y técnicos de laboratorio con el objetivo de "seguir buscando la excelencia profesional para mejorar la salud de los pacientes".