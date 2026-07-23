La Diputación de Badajoz licita por más de 200.000 euros actuaciones de disciplina y conservación urbanística

La Diputación de Badajoz ha publicado la licitación para actuaciones de ejecución subsidiaria en materia de disciplina urbanística y del deber de conservación, encomendadas al Organismo Autónomo de la Protección de la Legalidad Urbanística, Restaura, con un importe de licitación de 205.700 euros (IVA incluido), distribuidos en las anualidades de 2026 con 72.600 euros y 2027 con 133.100 euros.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de agosto a las 14,00 horas y obtener más información y acceso a los documentos de licitación en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.

En concreto, el contrato se divide en dos lotes (zonas este y oeste) para asumir, a través de Restaura, las obras y actuaciones subsidiarias en todos los municipios pacenses que hayan efectuado, previa suscripción del oportuno convenio, encomienda de gestión a favor de la Diputación de Badajoz para los procedimientos de ruina urbanística.

También en el caso de órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el cumplimiento del deber de conservación urbanística o para la defensa de los bienes de dominio público municipales, así como si han delegado directamente su competencia en disciplina urbanística.

Las actuaciones que contempla el contrato son, ente otras, labores de acondicionamiento, conservación, seguridad y limpieza en inmuebles, parcelas y espacios públicos para garantizar su correcto estado o restituir los terrenos a su situación correspondiente. Asimismo, abarca la adopción de medidas preventivas de urgencia y la elaboración de los documentos o proyectos técnicos necesarios según la actuación.

La institución provincial ha señalado en nota de prensa que, con este tipo de licitaciones, fortalece su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando para la consecución del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; el ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 17, Alianzas para lograr objetivos.