Diputación de Badajoz licita por algo más de un millón la mejora y refuerzo del firme en varias carreteras provinciales

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación un contrato para ejecutar actuaciones de mejora y refuerzo de firme en varias carreteras provinciales, con un presupuesto total de 1.019.462,28 euro (IVA incluido).

El contrato se divide en tres lotes, que incluyen intervenciones en las carreteras BA-019, BA-022 y BA-049. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 27 de julio, a las 14,00 horas, a través del Portal de Contratación de la Diputación de Badajoz.

Estas actuaciones contribuirán a mejorar la seguridad vial y el confort de los usuarios, además de garantizar un adecuado estado de conservación y mantenimiento de las vías provinciales, favoreciendo una circulación "más segura" y "eficiente".

En concreto, el primer lote cuenta con un presupuesto de 310.133,27 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras se desarrollarán en varios tramos de la BA-019, entre Azuaga y Maguilla, sobre una longitud aproximada de cuatro kilómetros.

El proyecto contempla el saneo puntual de blandones, el refuerzo del firme en los tramos que presentan un mayor deterioro, así como la renovación de la señalización horizontal y del balizamiento en las zonas afectadas.

A su vez, el segundo lote, con un presupuesto de 305.146,49 euros y un plazo de ejecución de tres meses, se centra en el tramo comprendido entre Corte de Peleas y la EX-105, donde se llevará a cabo una mejora funcional de la carretera para incrementar los niveles de seguridad y comodidad de la circulación.

Las obras incluyen el refuerzo del firme en aproximadamente seis kilómetros, distribuidos en distintos tramos y a todo el ancho de la calzada, el revestimiento con hormigón de varios tramos de cunetas y la renovación de la señalización horizontal, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En cuanto al lote 3, los trabajos se realizarán en la BA-049, entre Castilblanco y el límite de la provincia de Cáceres (Alía), concretamente entre los puntos kilométricos 0+000 y 5+500.

Con un presupuesto de 404.182,52 euros y un plazo de ejecución de dos meses, el proyecto contempla el saneo de blandones mediante grava-cemento hasta una profundidad de 45 centímetros, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización horizontal.

Con estos trabajos la Diputación de Badajoz fortalece su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la consecución del ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras y el Objetivo Estratégico 2 'Impulsar la regeneración de los pueblos, mejorar la sostenibilidad, acceso y accesibilidad de servicios públicos e infraestructuras'.