La Diputación de Badajoz destina 2,5 millones a un Plan de Infraestructuras Deportivas para municipios

La Diputación de Badajoz ha lanzado un Plan Provincial de Infraestructuras Municipales para Instalaciones Deportivas, dotado de 2,5 millones de euros en su primera edición y dirigido a municipios menores de 20.000 habitantes para la mejora de este tipo de emplazamientos en aspectos tales como obra nueva, accesibilidad o conservación y mantenimiento.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este plan en una rueda de prensa en la que también ha anunciado la puesta en marcha de una nueva convocatoria, la séptima, de subvenciones para la redacción de proyectos dotada de 600.000 euros.

En ambos casos, se trata de convocatorias de subvenciones con las que "una vez más" la diputación pacense presta ayuda y acompaña a los municipios de la provincia, en este caso por un lado para mejorar dichas infraestructuras y poder ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía, y por otro en aras de continuar con otro programa que se ha demostrado que ha tenido "mucha repercusión" y ha servido de "mucha ayuda".

Las bases de las dos convocatorias han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, de manera que los ayuntamientos podrán realizar sus solicitudes a partir de este miércoles y durante un plazo de quince días, ha detallado Del Puerto acompañada del director del área de Presidencia, José Carlos Cobos.

En concreto, el Plan Provincial de Infraestructuras Municipales para Instalaciones Deportivas está recogido en los Presupuestos de la diputación para 2026 como una de las actuaciones dentro del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del territorio, y la idea de desarrollarlo ha partido de la escucha activa que realizan con los alcaldes de toda la provincia.

En este sentido, ha explicado Del Puerto, el plan está dirigido específicamente a infraestructuras deportivas y surge de la necesidad de atender una reclamación o requerimiento muy común entre los municipios de tener que actuar en las mismas porque es "necesario" o "urgente" debido, en muchos casos, a su deterioro o a que la demanda y la práctica deportiva evoluciona y va en aumento.

Así, está dotado con 2,5 millones y los ayuntamientos podrán financiar con estas ayudas actuaciones dirigidas a construcción de obra nueva, mejoras, rehabilitación, adecuación, reformas, accesibilidad o mantenimiento, así como la adquisición y financiación de sus equipamientos. Entre las actuaciones más demandadas por los municipios figuran la modernización de pabellones, la cobertura de espacios deportivos al aire libre, la iluminación de pistas, la renovación del césped artificial o la creación de pistas multideporte y de pádel.

De este modo, se da un impulso a este tipo de instalaciones, para lo que se cuenta con una cuantía máxima de 100.000 euros para cada municipio, a la par que ha destacado que, además de fomentar los servicios públicos, estas actuaciones permiten fomentar la actividad física, promover hábitos de vida saludable y la mejora de la salud pública, ayudando a prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo.

La convocatoria contempla el pago anticipado de la subvención, con posterior justificación de los fondos, para facilitar la solvencia económica de las entidades locales y garantizar la ejecución de las obras. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de mayo de 2027.