La Diputación de Badajoz dedica 68,6 millones a 13 medidas para municipios incluido un incremento del Plan Avanzamos

La Diputación de Badajoz dedicará un total de 68,6 millones de euros del remanente de Tesorería a un paquete de 13 medidas dirigido a reforzar e impulsar la colaboración y la asistencia a los municipios, y que incluyen una mayor dotación para el Plan Avanzamos, que pasa a contar con 50 millones convirtiéndose en el de mayor dotación presupuestaria de la historia.

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, ha presentado en rueda de prensa este paquete de medidas, algunas de ellas "históricas" por su cuantía presupuestaria y todas alineadas con los ejes estratégicos marcados por el equipo de gobierno que preside para esta legislatura, con el objetivo de reforzar la igualdad territorial, la cooperación municipal, el desarrollo sostenible, la modernización administrativa y el fortalecimiento municipal.

Como ha recordado, a principios de año se lleva a cabo la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior y los resultados de la misma de la diputación de 2025 son "bastante buenos" y arrojan un remanente de Tesorería de libre disposición de 112.703.528,19 euros, fruto del ahorro que la institución ha podido generar durante el pasado año y que supone una "buena" situación económica y financiera que les permite utilizarlo para nuevas inversiones, programas y planes.

En este contexto, ha precisado, se van a utilizar 68.672.015 euros del remanente para financiar este paquete de medidas, para lo cual tienen que hacer una modificación del presupuesto de la diputación de este año, cuyo expediente se va a llevar al pleno de este viernes para su aprobación. Posteriormente se someterá a exposición pública y si no se presentan alegaciones ya se podrá disponer de ese fondo para empezar a ejecutar las medidas.

En este sentido, ha matizado que la modificación presupuestaria no supone la merma ni la eliminación de ninguna de las partidas contempladas, sino que lo que se va a hacer es generar nuevas o incrementar algunas de las existentes.

COOPERACIÓN MUNICIPAL

Raquel del Puerto ha señalado en su intervención que la medida con mayor cuantía se encuentra dentro del eje de Cooperación Municipal, y pasa por que durante este 2026 la diputación ponga en marcha una segunda edición del Plan Avanzamos con un presupuesto de 50 millones, "el plan con mayor dotación presupuestaria de la historia".

Destinado a todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, el plan está dirigido, por un lado, a proporcionar liquidez a los ayuntamientos y también para que puedan realizar actuaciones de empleo, gastos corrientes e inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos. El programa contaba inicialmente con 12 millones de euros en el presupuesto vigente y se incrementa en 38 millones con cargo al remanente, hasta alcanzar los citados 50 millones.

"Tenemos la certeza de que este plan va a suponer un alivio enorme, muy grande, a los ayuntamientos y que también va a contribuir a revertir los efectos del reto demográfico y también a conseguir una mayor vertebración y cohesión social", ha destacado, mientras que también dentro de las políticas de acompañamiento y respaldo a los municipios en sus necesidades ordinarias y en este eje contemplan la ampliación del Plan de Emergencias anunciado la pasada semana.

Este último, ha recordado, se amplía con 3 millones de euros para recuperar las infraestructuras de aquellos municipios afectados por el temporal de borrascas y atender las nuevas contingencias que puedan surgir en lo que queda de año. Al respecto, ha puntualizado que ya se han recibido escritos de solicitud de ayuda a la diputación de 18 municipios y que el Organismo Restaura ha realizado 73

actuaciones relacionadas con situaciones de ruina inminente o legal en viviendas de 32 localidades.

Por otro lado y en materia de igualdad territorial y cohesión social, la institución provincial desarrollará un Plan de Servicios Sociales para entidades locales con 3,5 millones de euros destinados a una convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para equipamientos e inversiones vinculadas al desarrollo de programas sociales en los municipios.

MEDIO AMBIENTE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Respecto al eje medioambiental, ha explicado, se contemplan dos actuaciones principales para posicionar a la provincia en un referente de sostenibilidad, eficiencia energética y gestión responsables de los recursos, una de ellas el II Plan Movem con una dotación total de 18.137.000 euros, al incrementarse la partida contemplada en los presupuestos en 8.337.000 euros, y que está orientado a renovar vehículos sostenibles y a instalar puntos de recarga eléctrica elegidos por los propios municipios para reforzar su autonomía en la planificación energética local.

Otro plan que se ve incrementado en crédito es el de Autoconsumos Municipales, para dotar a los ayuntamientos de infraestructuras de generación eléctrica de origen renovable en instalaciones municipales, con 9.814.564 euros adicionales para este año, aunque dentro de un programa plurianual que continuará en 2027 con un montante total de 19,6 millones de euros.

Asimismo y en el ámbito de la modernización administrativa, se contempla una inversión de 1,2 millones en la adquisición e implementación de un nuevo sistema económico-financiero corporativo y en la modernización de la gestión de recursos humanos y nóminas, con el objetivo de seguir avanzando hacia una administración electrónica "sólida y preparada para el futuro".

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

Del mismo modo, Del Puerto ha valorado que la base para fijar población y garantizar las oportunidades en el mundo rural es el desarrollo económico y el empleo, que constituyen otro de los pilares del paquete de medidas como el Plan de Empleo 2026-2027, cuyo crédito se suplementará en un 9 por ciento con una aportación adicional de 3.275.451 euros para el segundo semestre de 2026 y 7.777.919 euros para 2027, sumando un refuerzo total de 11 millones de euros destinados a la generación de empleo y a la diversificación del tejido productivo provincial.

Asimismo, se habilitan dos subvenciones nominativas orientadas a impulsar la innovación y la empleabilidad, una de ellas para la Cámara de Comercio, que recibirá 500.000 euros para el proyecto 'Impulso IA Empresas Mundo Rural' destinado a fomentar la aplicación de la inteligencia artificial en empresas rurales; mientras que en el caso de la Fundación Universidad se trata de 198.000 euros para la creación de una Agencia Provincial de Empleo y Formación orientada a la cohesión territorial y la modernización del mercado laboral.

DESARROLLO RURAL Y TURISMO

Finalmente, el paquete incluye actuaciones por valor de 750.000 euros destinadas al desarrollo rural y turístico, y que consisten en el solado de las instalaciones anexas del porcino ibérico de La Cocosa con 150.000 euros, ayudas para proyectos de reactivación económica local en municipios con 500.000 euros y la elaboración de un plan director para la puesta en valor de la Villa Romana con 100.000 euros.

El conjunto de actuaciones se ejecutará progresivamente una vez finalice la tramitación administrativa de la modificación presupuestaria. Tras esta aplicación del remanente, ha concluido, la Diputación de Badajoz mantendrá unos 44 millones como "un colchón de seguridad o de ahorro ante determinadas circunstancias que pudieran venir de forma sobrevenida".