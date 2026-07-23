Diferentes entidades vuelven a pedir la concesión de la Medalla de Extremadura para la educadora asesinada Belén Cortés

Diferentes entidades, ante la proximidad de la resolución para la concesión de las Medallas de Extremadura, han vuelto a pedir la concesión de este galardón para Belén Cortés, la educadora social asesinada en Badajoz.

Según han expuesto, Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional "digna de mención" y representaba los valores de Extremadura.

"Este galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la expresión de reconocimiento a un sector social muy abandonado y poco reconocido, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos", han asegurado en nota de prensa.

Entre las entidades solicitantes se encuentra el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura y el Por el Ccolegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura.

Además de la Asociación Profesional del Programas de Atención a Familias, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de I.E.S. de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social y los sindicatos UGT, CSIF, SGTEX, CCOO, USO, SIP y CNT.