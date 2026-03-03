Diez empresas agroalimentarias extremeñas participan en la iniciativa público privada FoodLab para mejorar resultados

Diez empresas agroalimentarias de Extremadura han sido seleccionadas en la iniciativa público privada FoodLab con el objetivo de mejorar su competitividad.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, que ha participado en la clausura de la jornada de presentación de estas empresas, ha destacado que FOODLAB es un "ejemplo perfecto de colaboración público-privada orientada a resultados".

El proyecto, liderado por CTAEX y financiado por la Junta de Extremadura con 250.000 euros, tiene como objetivo principal fortalecer la competitividad de las pequeñas empresas agroalimentarias de la región, facilitando el desarrollo y escalado de nuevos productos innovadores con potencial de mercado.

Para ello, se aprovecharán los recursos punteros de CTAEX, como la finca experimental, planta piloto, laboratorios especializados y una red de más de 60 empresas asociadas.

En su intervención, Santamaría ha destacado la importancia de la industria agroalimentaria que "representa uno de cada tres euros de facturación y empleo de la industria en Extremadura y, por tanto, apoyar su desarrollo, es apostar por el crecimiento de Extremadura".

FoodLab ofrece apoyo técnico, asesoramiento empresarial, mentorización especializada y acceso a financiación a 10 micropymes seleccionadas. El plan contempla formación específica, así como asesoramiento individualizado para lanzar productos al mercado y establecer conexiones con empresas tractoras del ecosistema agroalimentario, señala la Junta en una nota de prensa.

Este programa "conecta empresa, tecnología y mercado; reduce riesgos en las fases más críticas del desarrollo, acelera tiempos y pone a disposición del tejido empresarial infraestructuras, conocimiento y acompañamiento especializado", remarca el Ejecutivo regional.

El consejero ha señalado que el gobierno de María Guardiola "cree firmemente en este enfoque", y en este sentido, añade, desde la Consejería se han desplegado líneas de ayudas específicas para llevar nuevos productos y servicios al mercado como es GotoMarket con 3,5 millones de euros, así como la línea de Retos para facilitar la comercialización entre startups y otras empresas.