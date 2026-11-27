España registrará un invierno 2026-2027 con temperaturas superiores a la media en prácticamente todo el país y precipitaciones por encima de lo habitual en amplias zonas de la vertiente atlántica, especialmente en diciembre y febrero, según el análisis estacional de Meteored basado en el modelo europeo.

El portal meteorológico avanza que, de cumplirse las tendencias actuales, España podría encadenar su cuarto invierno consecutivo sin registrar ninguna ola de frío. Aun así, especifica que podrían producirse heladas, nevadas a cotas bajas y episodios de frío intenso por la llegada de irrupciones de aire polar.

Según las primeras tendencias del modelo europeo, diciembre será más húmedo de lo normal en buena parte de España. Por zonas, lloverá de manera especialmente destacada en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental, donde podrían registrarse acumulados superiores a la media. El litoral mediterráneo y Baleares quedarían al margen de las zonas con mayores excesos de precipitación.

Además, el mes registrará anomalías cálidas de temperatura, con valores entre 1 y 2ºC por encima de la media, e incluso superiores a los 2ºC en zonas de los Pirineos y del interior peninsular. Esta combinación --las temperaturas elevadas y más precipitaciones-- podría dejar lluvias abundantes, pero también cotas de nieve más altas de lo normal. De acuerdo con Meteored, esto podría dificultar la acumulación de nieve en las montañas durante el inicio de la temporada de esquí.

Las lluvias se mantendrían cerca de los valores habituales en buena parte de España en enero. Eso sí, algunas zonas de Extremadura, Andalucía occidental, Castilla y León y Aragón podrían registrar precipitaciones por encima de la media. En cuanto a las temperaturas, Meteored ha apuntado a que seguirían siendo más cálidas de lo normal, con anomalías de entre 1 y 1,5 °C en gran parte de la Península y Baleares, pero menos acusadas que en el mes anterior.

En febrero, el portal meteorológico ha apuntado a que las precipitaciones podrían llegar con un repunte importante al país, especialmente en la vertiente atlántica. Así, zonas como Galicia, Extremadura, Castilla y León y Andalucía occidental registrarían entre 30 y 50 litros por metro cuadrado (l/m2) más de lo habitual. A su vez, también habría excesos de lluvia en el Sistema Central y el Pirineo aragonés.

En cambio, algunas zonas del litoral mediterráneo y Baleares podrían registrar menos lluvias que la media. En lo que se refiere a los termómetros, Meteored ha apuntado a que se reforzaría la tendencia cálida, con anomalías de entre 2 y 3 °C en amplias zonas del norte, el interior peninsular y el sureste. Esto supondría un febrero más cálido de lo normal.