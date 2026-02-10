La DGT pone en marcha este lunes una campaña dedicada al control de camiones y autobuses

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes, 9 de febrero, y hasta el domingo, una nueva campaña especial de vigilancia y control de camiones y autobuses, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el transporte de mercancías y de viajeros.

Los controles se intensificarán tanto en carreteras convencionales como en vías urbanas por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que comprobarán la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos, prestando especial atención a los elementos de seguridad.

Asimismo, se vigilará el cumplimiento de la normativa por parte de los conductores profesionales, verificando los permisos de conducción, los tiempos de conducción y descanso, así como la posible presencia de alcohol u otras drogas y el respeto a los límites de velocidad.

Además, con el fin de intensificar los resultados de la campaña y extender las actuaciones al ámbito urbano, la DGT invitará a los ayuntamientos a sumarse a esta iniciativa, estableciendo medidas de vigilancia y control sobre el transporte de mercancías en camiones y de viajeros en autobuses durante las fechas de la campaña, señala la DGT en nota de prensa.

La DGT recuerda que los vehículos pesados desempeñan un papel clave en la seguridad vial y que su correcto estado de mantenimiento, junto con una conducción responsable, resulta fundamental para reducir la siniestralidad.

En este sentido, señala que tanto la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 como el marco europeo de seguridad vial insisten en la necesidad de una vigilancia estricta sobre los comportamientos de riesgo, especialmente el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

DATOS DE LA ÚLTIMA CAMPAÑA EN EXTREMADURA

Según los datos que aporta, la última campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses se desarrolló entre los días 17 y 23 de febrero de 2025, en los que se controlaron 570 camiones en Extremadura, 448 en la provincia de Badajoz y 122 en la de Cáceres.

Del total de camiones inspeccionados, 185 presentaron algún tipo de infracción, 128 en Badajoz y 57 en Cáceres, y se procedió a la inmovilización de 6 vehículos en la provincia de Badajoz.

En cuanto a los autobuses, se controlaron un total de 24 vehículos, 12 en cada provincia, de ellos, cuatro autobuses fueron denunciados en Badajoz y se inmovilizó uno, mientras que en Cáceres no se detectaron infracciones ni fue necesaria la inmovilización de ningún vehículo.