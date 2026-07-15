Detenido el supuesto autor del robo de 9.000 euros de un vehículo de una empresa recaudadora en Jarandilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de hurto cometido este pasado lunes en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, tras sustraer cerca de 9.000 euros del interior de un vehículo de una empresa dedicada a la recaudación de máquinas recreativas.

Los hechos ocurrieron sobre las 10,40 horas, cuando la víctima alertó a una patrulla en servicio de que, mientras se encontraba en un establecimiento hostelero realizando labores de recaudación, alguien había sustraído el dinero que llevaba en el vehículo.

La Comandancia de Cáceres activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron distintas patrullas de la Guardia Civil, estableciendo cierres de población y realizando gestiones para el visionado de cámaras de seguridad, así como la localización de posibles testigos.

Gracias al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de ambos municipios fue posible identificar al supuesto autor y el vehículo utilizado, comprobando además que este había accedido a la localidad de Losar De la Vera (Cáceres).

Con esta información, las patrullas desplazadas al municipio localizaron el vehículo estacionado en una de sus calles y continuaron la búsqueda del sospechoso por el casco urbano. Finalmente, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres localizaron al supuesto autor y procedieron a su detención.

Durante la actuación, el detenido reconoció ser el responsable del hurto e indicó a los agentes dónde había ocultado el dinero sustraído, parte en un domicilio y parte en un compartimento del vehículo utilizado.

La totalidad del efectivo pudo ser recuperado y las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La colaboración de las policías locales de Jarandilla de la Vera y de Losar de la Vera (Cáceres), mediante la aportación de la información obtenida a través de los sistemas de videovigilancia de ambos municipios, resultó determinante para el esclarecimiento de los hechos, según informa la Guardia Civil.

La actuación ha sido desarrollada por la Guardia Civil, en un dispositivo en el que han intervenido patrullas del Puesto de Jarandilla de la Vera (Cáceres) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres, cuya actuación permitió localizar y detener al supuesto autor, así como recuperar íntegramente el dinero sustraído.