Un detenido tras quebrantar dos veces una orden de alejamiento por violencia familiar

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la barriada de San Roque en Badajoz al quebrantar una orden de alejamiento de un domicilio por violencia familiar, hecho delictivo por el que ya fue detenido la semana pasada cuando en su huida se descolgó por el balcón y cayó sobre un vehículo.

El varón, de 42 años, fue detenido el pasado 12 de febrero después de que se descolgara por el balcón de una vivienda, situada en un cuarto piso, cercana al domicilio respecto al cual tiene la orden de alejamiento, probablemente alertado por terceras personas de la presencia de agentes policiales en la zona.

En su huida cayó en un vehículo, lo que le provocó heridas por las cuales fue ingresado en un centro hospitalario. El hombre fue detenido al atestiguar los agentes que pesaba sobre él esta orden judicial. Pasará a disposición judicial este viernes.