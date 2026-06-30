Detenido un hombre acusado de dejar que su perro matara a un gato de una colonia felina en Cáceres

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, ha detenido a un hombre acusado de dejar que su perro matara a un gato de una colonia felina en Cáceres.

Así, se le acusa de ser el presunto autor de un delito contra los animales, en el marco de una investigación desarrollada conjuntamente con la Patrulla Verde de la Policía Local de Cáceres.

La actuación tuvo su origen tras recibir la Policía Local información sobre un grave episodio ocurrido en la capital cacereña, en el que un perro atacó a un gato perteneciente a una colonia felina.

Junto a la alerta, se aportaron varios archivos de vídeo en los que podía observarse cómo el can agredía al felino, causándole finalmente la muerte.

Tras el visionado de las imágenes, agentes de la Patrulla Verde se desplazaron al lugar de los hechos y realizaron diversas gestiones encaminadas a localizar al animal implicado a su propietario.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron identificar al perro, un ejemplar de raza podenco, así como a su titular, un vecino de Cáceres de 55 años de edad.

Una vez recopilada toda la información, la Policía Local elaboró el correspondiente informe, que fue remitido al Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres junto con los archivos audiovisuales para la continuación de las diligencias.

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil permitieron corroborar tanto el ataque del perro al gato como la muerte de este último, así como la actitud pasiva mantenida por el propietario del animal durante toda la agresión.

Del análisis de las grabaciones se desprende que el perro atacó al felino mientras éste permanecía tumbado sobre la hierba, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Asimismo, se observa cómo su propietario continuó caminando y, pese a percatarse de la agresión, no realizó ninguna acción para detener el ataque ni para evitar sus consecuencias. Así, una vez consumada la muerte del animal, el perro abandonó el lugar portando el cuerpo del gato en la boca.

A la vista de los hechos investigados, la Guardia Civil procedió a la detención del propietario del perro como presunto autor de un delito contra los animales, al considerar que omitió cualquier actuación dirigida a impedir la agresión de su mascota, conducta que habría resultado determinante en la muerte del felino.

La Guardia Civil recuerda que los titulares de animales de compañía tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione daños, peligros o amenazas a personas, otros animales o bienes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, así como de respetar las ordenanzas municipales vigentes en esta materia.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres.