Detenido un hombre de 60 años en Plasencia tras intentar robar en un establecimiento hostelero y huir por los tejados

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado domingo, día 12, en Plasencia, a un varón de 60 años de edad como presunto responsable de un delito de tentativa de robo con fuerza en un establecimiento hostelero situado en el centro de la ciudad, tras lo que huyó por los tejados.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana del pasado domingo, cuando varios vecinos alertaron a la Sala CIMACC 091 que escuchaban ruidos sospechosos procedentes de un descampado anexo a un bar de la zona.

De inmediato se comisionaron al lugar diversos indicativos del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y localizaron a un hombre junto a la puerta trasera de acceso al local, presuntamente intentando forzarla para entrar.

Los agentes le dieron el alto policial, momento en el que emprendió la huida a pie y se inició una persecución en la que el sospechoso llegó a subirse y desplazarse por los tejados de los inmuebles colindantes para tratar de eludir la acción policial.

Los agentes lograron interceptar al sospechoso observando que presentaba una herida sangrante de consideración en uno de sus brazos, por lo que procedieron a prestarle una primera asistencia sanitaria, conteniendo la hemorragia, taponándole la herida y solicitando asistencia médica.

Debido a la especial dificultad del terreno y del acceso al punto exacto donde se encontraba el herido, fue necesaria la intervención de efectivos del servicio de bomberos para facilitar su evacuación segura hasta una zona accesible, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez a salvo, fue atendido por el personal médico y trasladado al Hospital Virgen del Puerto bajo custodia policial hasta su alta hospitalaria, tras lo que los agentes procedieron posteriormente a su detención por un presunto delito de robo con fuerza en tentativa.

El detenido es un varón de 60 años de edad con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial, una vez instruido el correspondiente atestado, decretándose posteriormente su puesta en libertad con cargos.