El Defensor del Paciente denuncia 18 muertes por negligencias médicas en Extremadura

La asociación El Defensor del Paciente recogió durante el año pasado 271 casos de presuntas negligencias médicas ocurridas en los centros hospitalarios de Extremadura, un 7 % menos con respecto a 2024, de las cuales 18 resultaron la muerte de los asistidos, según la memoria anual de la entidad.

Un total de 166 casos se recogieron en la provincia de Badajoz y 105 en la de Cáceres, según los datos recogidos por la asociación en su memoria de 2025.

Los hospitales más denunciados fueron, en este orden, los de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Don Benito–Villanueva de la Serena.

Las principales reclamaciones estuvieron relacionados con las listas de espera y las especialidades y servicios de cirugía general, urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia, en ese orden, según ha informado la organización este lunes.

El Defensor del Paciente ha expuesto que las cifras oscilan por debajo de los parámetros de los últimos diez años en Extremadura, con una media de 299 casos.

Según ha apuntado, Extremadura se establece en la zona media baja del recuento de negligencias médicas, aunque "existe un descontento general entre la población y el personal sanitario por la situación de la sanidad extremeña".

La asociación ha lamentado la "inestabilidad" del sistema sanitario en la región, originada, a su juicio, por "su improcedente lista de espera quirúrgica, la tercera peor de España, por detrás de Andalucía y Cataluña".

Según los últimos datos, a fecha de 30 de junio de 2025, el período medio de espera para pasar por quirófano se situaba en la región en 134 días, 30 días menos que en el curso anterior.

En dicha fecha, un total de 21.208 extremeños se encontraban esperando a ser avisados para intervención, lo que significa un descenso de 3.072 pacientes aproximadamente.