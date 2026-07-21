El Cuponazo de la ONCE reparte 600.000 euros en la provincia de Badajoz

El cupón diario de la ONCE correspondiente al sorteo del viernes pasado ha dejado un total de 600.000 euros en la provincia de Badajoz gracias a dos vendedores, con 15 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

En uno de los casos, la suerte ha llegado de la mano de la vendedora de la ONCE Petra González Alcalde, quien ha repartido 80.000 euros en Badajoz tras vender dos cupones agraciados con las cinco cifras del número premiado, según ha informado la ONCE en un comunicado.

Por otro lado, Ángel Ramón Castro, quien tiene su punto de venta en Monterrubio de la Serena, ha repartido 520.000 euros gracias a la venta de 13 cupones premiados.

Castro desarrolla además habitualmente su labor comercial en distintas localidades de la comarca, entre ellas Cabeza del Buey, Benquerencia de la Serena, Peraleda del Zaucejo, La Nava, Helechal y Peñalsordo.

“Este importante premio representa una excelente noticia para los agraciados y vuelve a poner de manifiesto la cercanía” de los vendedores de la ONCE, quienes “cada día llevan ilusión y solidaridad a pueblos y ciudades de toda Extremadura”, ha explicado la entidad.