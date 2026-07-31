Cuatro detenidos como presuntos autores de viarios hurtos y robos con violencia en Don Benito

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena, han detenido entre los días 15 y 24 de julio a cuatro hombres por su presunta autoría de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación y tres hurtos en Don Benito.

Las víctimas de estos hechos, con edades comprendidas entre los 12 y 80 años de edad, denunciaron ante la policía que eran abordadas por hombres que, con excesiva agresividad o amenazando con un arma blanca, les exigían dinero, cartera, joyas o móviles y huían del lugar a la carrera.

Así, debido al incremento de delitos cometidos, la comisaría, tras el estudio del "modus operandi" utilizado por los responsables, estableció un dispositivo de vigilancia en determinadas zonas de la localidad para la erradicación de este tipo de ilícitos.

Los agentes de policía judicial de la propia comisaría, llevaron a cabo numerosas gestiones, como la toma de declaración nuevamente de las víctimas, el estudio de imágenes de video grabación y el seguimiento del posible uso de tarjetas que los autores robaban, comprobando como cometían los hechos en lugares poco frecuentados, en personas de avanzada edad o muy jóvenes y con mucha agresividad.

Así, llegaban a amenazar con armas blancas o de forma verbal y, en algunos hechos, llegaban a coincidir un segundo autor en la zona como vigilante, si bien, no se trataba de ningún grupo organizado, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, gracias al dispositivo establecido y las gestiones llevadas a cabo, los agentes lograron la plena identificación de cuatro hombres, acusados como presuntos responsables de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación y tres hurtos, dos cometidos en establecimientos de la localidad y un tercero cometido al descuido.

Los presuntos autores, han sido localizados y detenidos en diferentes fechas, comprendidas entre el 15 y 24 julio y se ha recuperando a dos de los investigado, material robado en uno de los establecimientos cuando trataban de venderlo.

Los detenidos son cuatro hombres de entre 24 y 38 años de edad, contando con antecedentes anteriores por diversos hechos y que, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.