El CSN se da más tiempo para analizar el dictamen sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear ha finalmente aplazaba el debate y la votación del dictamen sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, previstos en el pleno de ayer lunes. De este modo el organismo ha decidido modificar el orden del día a petición de sus miembros para estudiar en profundidad los detalles técnicos de dicho informe.

Ahora, el futuro de la Nuclear cacereña queda pendiente de una nueva decisión que podría abordarse en el pleno de la próxima semana. En cualquier caso el dictamen deberá ser aprobado o rechazado antes de que finalice este mes de julio. Posteriormente, la decisión recaerá en el Gobierno, que dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse, antes del 30 de octubre, fecha en la que las empresas propietarias de la Planta tendrían que solicitar el cierre.