CSIF reconoce la labor profesional de la periodista María Ortiz en su IV Premio Mujer Influyente 2026

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha reconocido este lunes en Cáceres la trayectoria de la directora general de Prensa Ibérica en la región, la periodista extremeña María Ortiz, con la entrega del premio ‘Mujer Influyente’ 2026 en una gala que se ha celebrado en el Museo Helga de Alvear. Estos galardones, que llegan a su cuarta edición, tienen como objetivo distinguir la labor de la mujer en favor de la igualdad de derechos y, desde su ámbito profesional y desde su influencia, en el desarrollo laboral, económico y social de nuestra comunidad autónoma.

Benito Román, presidente de esta organización sindical, y que ha entregado el galardón a la periodista extremeña, ha destacado en su intervención que María Ortiz es “una periodista que no entiende su profesión como un simple trabajo sino como un verdadero servicio público” para definirla como “una líder que ha demostrado, desde cada puesto que ha ocupado, que se puede dirigir con cercanía, con rigor y con una sensibilidad que no se aprende, que se tiene”. Además, ha añadido sobre la galardonada que no es casualidad el prestigio que hoy tiene: “Se lo ha ganado, día a día, noticia a noticia, decisión a decisión. Primero como reportera, en aquellos comienzos en Onda Cero. Después liderando Atresmedia en Extremadura. Y, hoy, al frente de Prensa Ibérica en nuestra región”.

El presidente autonómico de CSIF subrayó que la galardonada había demostrado en su trayectoria “algo que no todo el mundo entiende: que liderar no es mandar, que liderar es inspirar, que liderar es generar confianza, es escuchar, es tomar decisiones difíciles con honestidad, es estar a la altura cuando más se necesita” mientras recordó que “María no se quita el compromiso cuando termina su jornada; lo lleva con ella, como vicepresidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Badajoz, donde ha demostrado que el liderazgo también es ponerse al servicio de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan”.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS

La galardonada, tras recoger el premio y agradecer la distinción a CSIF, ha destacado los valores de Extremadura: “Me gusta decir que ser extremeña no es una cuestión de origen, es una forma de estar en el mundo” y añadió que siempre fue a lo largo de su trayectoria “muy consciente del papel de los medios de comunicación en la construcción de referentes porque contar historias -añadió- no es sólo narrar hechos sino también decidir qué miradas amplificamos, qué voces visibilizamos y qué realidades ponemos en el centro de lo que contamos en los medios de comunicación”. En esta línea, reafirmó su “compromiso con la igualdad y el reconocimiento del talento femenino como cuestión irrenunciable”. La directora de Prensa Ibérica en Extremadura dedicó el premio a su familia, y en especial a sus hijos y a su madre, por apoyarla durante toda su trayectoria profesional y vital.

Al acto -que tuvo un homenaje especial a la galerista y coleccionista Helga de Alvear, a quien el sindicato premió el año pasado-, contó con la presencia del presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón; la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez, el alcalde de Montijo, Javier Cienfuegos, y el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, así como representantes de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, anteriores galardonadas y la secretaria nacional de Igualdad de CSIF Nacional, Eva Fernández. El acto, que congregó a decenas de trabajadores de la organización sindical, estuvo presentado por la responsable en Extremadura de Igualdad, Amparo Galán.

TRAYECTORIA

En la cuarta edición de estos galardones, CSIF ha tenido en cuenta el brillante bagaje profesional de María Ortiz en los medios de comunicación de la región, primero en su dilatada trayectoria como en Onda Cero Extremadura -entre los años 1995 y 2025- donde llegó a ser directora, bajo los criterios de la profesionalidad, rigor y libertad de expresión que implantó y desarrolló en todos los equipos de trabajadores y espacios de la emisora y que ella misma ejercitó como tertuliana en Canal Extremadura TV.

En ediciones pasadas, la organización sindical ha concedido esta distinción de “mujer influyente” a la presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, en la primera edición de 2023; a las fiscales delegadas de Violencia sobre la Mujer en Badajoz y Cáceres, Inocencia Cabezas Rangel y Elisa Carrión San Cecilio, en 2024; y a la galerista y coleccionista Helga de Alvear, en 2025.

Benito Román, presidente de la organización sindical ha destacado la labor de liderazgo de la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura