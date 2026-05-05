Adjudicadas cuatro plazas MIR en Extremadura el primer día de llamamientos, 2 en Badajoz y 2 en Cáceres

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado este lunes cuatro plazas de médicos internos residentes (MIR) en Extremadura, dos en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y otras dos en el de Cáceres.

En concreto, según los datos del Ministerio de Sanidad, las adjudicaciones efectuadas para Badajoz han sido en las especialidades de Medicina Interna y Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología.

Esta última ha completado el cupo en la región de plazas, una en este caso, para la formación MIR en dicha especialidad.

Al igual ha pasado con la única plaza de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, ubicada en Cáceres, donde también ha sido adjudicada una plaza en Neurología, la primera y única selección en Extremadura esta mañana, con el número de orden 108.

Recordar, que en su conjunto, Extremadura oferta 320 plazas, de las que 233 son para médicos internos residentes en el Servicio Extremeño de Salud.