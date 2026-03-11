CSIF insta a Educación a convocar las oposiciones de docentes a mediados de este mes "como anunció en la Mesa Sectorial"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha instado a la Consejería de Educación a publicar en los próximos días la convocatoria de oposiciones docentes de este año, con 304 plazas de Maestro, cuyo borrador de convocatoria se negoció en Mesa Sectorial el pasado 19 de febrero.

CSIF espera así que la Administración educativa cumpla su compromiso de aquella mesa en cuanto a que la convocatoria saldría publicada a mediados de marzo. "Tal y como se nos manifestó desde la consejería a las organizaciones sindicales en Mesa Sectorial, la convocatoria debe ser publicada a mediados de este mes", ha señalado la presidenta de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado.

Para el sindicato, la oferta de empleo público aprobada es un mandato que "autoriza suficientemente la convocatoria de esas 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, por lo que el proceso debe seguir adelante con el gobierno en funciones para que no se pierdan esas plazas por el bien de la Enseñanza pública y los opositores de la región".

Asimismo, como ha señalado en nota de prensa, es "importante" que el proceso continúe para mantener la alternancia con una convocatoria para Secundaria y FP el próximo año.

La presidenta autonómica de Educación de CSIF también ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los opositores de la región frente a la "incertidumbre que se está generando" por parte de uno de los sindicatos que estuvo en la Mesa Sectorial del 19 de febrero y "pese a que escuchó la intención de la Consejería de publicar la convocatoria a mediados de marzo".

"Todas las organizaciones sindicales que participamos en la negociación de esas plazas tenemos esa información, por lo que no entendemos que se infundan dudas y malestar entre los opositores por parte de un sindicato que estuvo en esa mesa", ha dicho Mercedes Barrado, quien ha subrayado que CSIF trabaja por "defender y facilitar las cosas a quienes tanto esfuerzo, tiempo y dinero están dedicando a estas oposiciones, a diferencia de quienes están sembrando dudas y les distraen de su principal objetivo que es seguir preparándose para aprobar".

La organización sindical mayoritaria en el ámbito de la Función Pública de Extremadura ha insistido en que el proceso selectivo docente de este año tiene que seguir adelante "por el bien de la Educación en Extremadura y de aquellos que por vocación se están preparando para trabajar como maestros al servicio de la Enseñanza pública de la región".

Por ello, y teniendo en cuenta el compromiso que adquirió la Consejería de Educación en Mesa Sectorial, CSIF confía en que estas oposiciones sean convocadas en plazo, independientemente de la fecha de publicación de la propia convocatoria, para que se puedan celebrar en junio.

A este respecto, recuerda que, por ejemplo, las oposiciones al Cuerpo de Maestros del año 2016 se publicaron el 29 de abril y se celebraron igualmente con todas las garantías, pero recalca su deseo de que la convocatoria salga cuanto antes para aclarar cualquier tipo de duda y despejar las incertidumbres.