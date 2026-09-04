CSIF se concentra en Extremadura para advertir de "falta" de personal y la "precariedad" en Correos

Delegados de CSIF en Extremadura se han concentrado este jueves, 3 de septiembre, a las puertas de las oficinas provinciales de Correos en las ciudades de Cáceres y Badajoz para advertir de la "falta" de personal en la empresa postal pública, la "precariedad" en la misma, con alrededor del 20 por ciento de la plantilla a tiempo parcial en la región, y el "incumplimiento" de los acuerdos sobre las 35 horas semanales y salidas voluntarias.

Ambas concentraciones en Extremadura se enmarcan en las movilizaciones convocadas por CSIF a nivel nacional en las capitales de provincia de toda España, en protesta por la pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos 10 años en Correos, donde una parte "importante" de la plantilla trabaja a tiempo parcial, el 70 por ciento en el caso del personal de Oficina, con sueldos entre los 800 y 900 euros.

De este modo, CSIF ha exigido a Correos que cumpla el Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024 por el que la empresa pública postal se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

Así se ha puesto de manifiesto en las concentraciones llevadas a cabo en Cáceres y Badajoz, donde la organización sindical mayoritaria en el ámbito de las administraciones públicas ha criticado la "falta" de contrataciones en Correos, con centros de trabajo que han estado con la "mitad" de la plantilla en estos meses de verano porque la empresa "deja vacaciones, bajas y permisos sin cubrir".

El presidente de CSIF Correos en Extremadura, Emiliano Gómez, ha recalcado que la situación de "precariedad" en los centros de trabajo de la región ha ido "agravándose" en los últimos años, como según ha dicho está ocurriendo en toda España, y la "reducción" de las plantillas está perjudicando la salud laboral de los trabajadores con situaciones "graves de estrés y sobrecarga de trabajo".

Emiliano Gómez ha exigido por ello el cumplimiento de los acuerdos firmados por Correos y las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones en la empresa postal, y ha asegurado que la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y la declaración de Servicio de Interés Económico General (SIEG), que suman más de 1.000 millones de euros, son recursos económicos "suficientes" para "dar la vuelta" a esta situación, apunta el sindicato en nota de prensa.

El responsable de Correos de CSIF en la región ha insistido también en la necesidad de rejuvenecer la plantilla, que en su conjunto tiene una edad media superior a los 52 años. Y pese a que esta cuestión fue también recogida en esos acuerdos, "hay muchos empleados, decenas de ellos en Extremadura, que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa anunció para los que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028".

Asimismo, la organización sindical reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada en Correos.

Por todo ello, y ante la pasividad de la empresa, CSIF ha iniciado movilizaciones para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio postal público de calidad que "demanda y merece" la ciudadanía. Así, las concentraciones de este jueves tendrán su continuación el 17 de septiembre en toda España y culminarán el día 30 con una concentración multitudinaria en Madrid para exigir un "cambio inmediato" en Correos.