La creación de empresas se incremento en un 17,9% durante el mes de julio en Extremadura

La creación de nuevas empresas en Extremadura subió un 17,9% en julio en tasa interanual con un total 112 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 21, un 25% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica. De esta forma, con el ascenso de julio, la creación de empresas en Extremadura encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 112 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 5,64 millones de euros, lo que supone un 19,83% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 21 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Extremadura, 16 lo hicieron voluntariamente; una por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.