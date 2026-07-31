Coquinaria Reginensis ofrece una cena gourmet que aúna gastronomía y patrimonio en el Teatro Romano de Regina

La III edición de la cena gourmet 'Coquinaria Reginensis' invita el próximo día 3 de agosto a vivir una experiencia gastronómica y patrimonial en el Teatro Romano de Regina, en Casas de Reina, un espacio situado en plena Campiña Sur en el que se servirán productos extremeños elaborados por los mejores chefs de la región y maridados por vinos con Denominación de Origen Ribera del Guadiana.

Con un precio de 65 euros y dirigido a 150 comensales, cuyas plazas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta, en esta ocasión participan seis restaurantes de la provincia de Badajoz, entre Macarraca, Mesón Palacios, Vaova, Artigi, La Tahona y Alquitara, junto a la pastelería Golimbeo, recientemente galardonada por las mejores pastas de té artesanas del país.

Así, se podrán degustar buñuelo de patatera de bellota, miel de Las Hurdes y manzana asada o wellington de carrillera ibérica sobre compota de manzana y jugo de su estofado, todo ello marinado con vinos o cavas de la tierra.

La diputada provincial Paqui Silva; el alcalde de Casas de Reina, Fernando Gallego; la concejala de Festejos y organizadora, Valentina Gallego, y el cocinero y organizador, Pedro Collado, han presentado esta nueva edición de esta experiencia que completa la programación cultural de este teatro, que arranca este viernes con el Festival de Regina.

En su intervención, Paqui Silva ha puesto en valor la capacidad de este evento para articular cultura, historia y producto de proximidad en una propuesta gastronómica singular y ha señalado que citas como 'Coquinaria Reginensis' demuestran que el medio rural "es un escenario de vanguardia, capaz de atrapar el talento, promover la innovación y atraer un turismo de calidad" que dinamiza los municipios.

Fernando Gallego ha señalado por su parte que se trata de una experiencia sensorial que pone en valor el patrimonio arqueológico de la zona a través de la gastronomía local, y que se desarrolla en un enclave como el Teatro Romano de Regina, cuya importancia ha destacado junto a que "ya es súper conocido".

A través de este evento, ha explicado, ofrecen "un viaje a través del tiempo", rescatando la historia de la cocina extremeña desde sus orígenes romanos hasta la actualidad con el objetivo de difundir el potencial arqueológico y cultural que guarda Casas de Reina y su entorno rural, y generando con ello "una propuesta única que combina sabor, patrimonio y arte" y que se celebra el 3 de agosto en paralelo a las representaciones grecolatinas del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

A su vez, Valentina Gallego ha puesto en valor que se trata de una cena "impresionante" en Regina, situada en medio de la Campiña Sur y bajo la luz de las estrellas, y ha aseverado que intentan llevar a los mejores restaurantes de la región con el maridaje de las mejores bodegas y el interés que suscita en el sector, así como que la acogida de las dos ediciones anteriores ha generado expectación y que, por tercer año consecutivo, las reservas para la cena se agotaran a las pocas horas de ponerse a la venta.

Finalmente, Pedro Collado, que forma parte de la organización y que será uno de los cocineros del evento, se ha mostrado entusiasmado por poder colaborar con esta iniciativa, ante la que ha asegurado que las poblaciones pequeñas como Casas de Reina, con 200 habitantes, también pueden hacer "cosas grandes", en este caso una experiencia sensorial y gustativa que hay que vivir "alguna vez en la vida" y que "más que una cena es un espectáculo", que espera perdure en el tiempo en un entorno "único e idílico".