Coque Malla presenta el 12 de septiembre en Montijo 'La ópera de los tres centavos', una sátira de Brecht al capitalismo

El músico Coque Malla actuará el próximo 12 de septiembre en la localidad pacense e Montijo, junto a toda su banda con su nuevo proyecto 'La ópera de los tres centavos', una obra teatral compuesta por un prólogo y tres actos, con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht.

El texto, del dramaturgo y poeta alemán Brecht, es "una crítica feroz contra el capitalismo" que pretende "denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica".

Para ello, Coque Malla llevará a la escena "una revisión actualizada de la parodia musical 'La ópera de los mendigos'", del inglés John Gay, y mostrará al mundo "la versión más cruda de este sistema económico", que Brecht considera "una gran maquinaria de delito organizado", según ha informado el Ayuntamiento de Montijo en nota de prensa.

Las entradas pueden adquirirse desde 20 euros en la web del Teatro Nuevo Calderón de Montijo, así como mediante el abono de la temporada, con el que, además, se podrá disfrutar de Joaquín Reyes, Anabel Alonso o Pepe Viyuela y Antonio Molero, entre muchos otros, "por sólo 50 euros".

Cabe recordar que Coque Malla y Unahoramenos produccciones realizan su "única parada en Extremadura" antes de iniciar su temporada en Madrid con la obra 'Barco Pirata'.