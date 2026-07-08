SECTOR AGROALIMENTARIO

Convocadas las ayudas de la Junta para impulsar la participación en los regímenes de calidad agroalimentaria en 2026

Entre ellos se incluyen Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas, producción ecológica, la Norma de Calidad del ibérico y las figuras bajo protección nacional transitoria, como la IGP Garbanzo Valencia del Ventoso.

Redacción

Extremadura |

Garbanzos
Garbanzos | @hematocritico

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria anual de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de las ayudas destinadas a promover la participación en los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios en la comunidad, correspondientes al ejercicio 2026.

Esta convocatoria está dirigida a agricultores titulares de explotaciones que estén inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias e inicien su participación en alguno de los regímenes de calidad elegibles.

Entre ellos se incluyen Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas, producción ecológica, la Norma de Calidad del ibérico y las figuras bajo protección nacional transitoria, como la IGP Garbanzo Valencia del Ventoso.

Estas certificaciones contribuyen a mejorar la posición de los productores extremeños en la cadena de valor y a reforzar la competitividad del sector agroalimentario extremeño.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática, a través de la plataforma Arado, en un plazo de 15 días naturales desde la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de este lunes, 6 de julio, explica en nota de prensa la Junta.

No se admitirán solicitudes fuera de plazo y la Administración verificará de oficio los requisitos, incluyendo la inscripción de las explotaciones y la participación en los regímenes de calidad.

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