La I Convivencia de Rehalas en Torrejón el Rubio combinará este sábado tradición, cultura y ocio

El municipio cacereño de Torrejón el Rubio celebrará el próximo sábado, día 28, la I Convivencia de Rehalas, una jornada festiva y participativa que reunirá a aficionados del mundo cinegético, vecinos y visitantes en torno a una programación que combina tradición, cultura y ocio.

El evento tendrá lugar en el Campo de Fútbol Nuevo y dará comienzo a las 09,00 horas con la recepción de rehalas, marcando el inicio de una jornada que pretende poner en valor el papel de la caza tradicional y, especialmente, la relevancia de las rehalas y sus perreros en el medio rural.

A las 10,30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un desayuno popular con migas, organizado con la colaboración del ayuntamiento, la Asociación de Mayores, la Asociación de Mujeres y colaboradores locales, fomentando así la convivencia entre generaciones y colectivos del municipio.

La inauguración oficial está prevista a las 11,30 horas, con la participación de la alcaldesa y representantes destacados del ámbito cinegético, informa en nota de prensa la organización.

Tras este acto, se rendirá un emotivo homenaje a los perreros locales ya fallecidos, reconociendo su contribución y arraigo en la tradición de la caza, informa en nota de prensa el centro Monfragüe Sur.

El programa continuará a las 12,30 horas con un desfile de colleras en distintas modalidades, seguido de un concurso de toque de caracola y una exhibición de tiro de mulas, a cargo de Mulas Polvorilla, actividades que reflejan la riqueza cultural vinculada a esta práctica.

La jornada también contará con actuaciones musicales, como la del grupo flamenco 'A Compás' a las 14,00 horas, que se retomará posteriormente por la tarde, así como una sesión de animación a cargo de DJ David Cerro a partir de las 18,00 horas.

Entre medias, a las 15,00 horas, se celebrará una comida popular y, a las 16,00 horas, la entrega de premios de los diferentes concursos y modalidades desarrollados durante el día.

Además, durante toda la jornada habrá servicio de barra, actividades infantiles como castillos hinchables, propuestas de ocio para todos los públicos, tiro con arco a cargo del Club San Jorge, sorteos, bingos y puestos de artesanía y asociaciones locales.