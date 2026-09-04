Constituida la comisión de seguimiento del convenio para garantizar el abastecimiento de agua a Pasarón y Cabezuela del Valle

La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), el Consorcio MásMedio y los Ayuntamientos de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera han constituido este jueves la comisión de seguimiento del convenio de colaboración para la financiación, ejecución y explotación de las obras que garantizarán el abastecimiento a ambas localidades.

Este convenio fue firmado por la consejera Mercedes Morán en noviembre del año pasado junto con el resto de administraciones tras ser autorizado en Consejo de Gobierno. Su objetivo es abordar estas obras de abastecimiento en ambas localidades que tienen altas demandas estacionales y potencial turístico.

Así, con la comisión de seguimiento establecida se da un nuevo paso para que estos trabajos sean una realidad.

A este respecto, tras constituir esta comisión, ACUAES ha explicado la situación de estos proyectos y ha señalado que la programación está condicionada por la tramitación ambiental. En particular, por la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de 7 de mayo de 2026, que ha determinado el sometimiento del proyecto de abastecimiento a Cabezuela del Valle al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Según han detallado, esto está retrasando la aprobación del proyecto y, en consecuencia, la licitación de las obras, inicialmente prevista para los primeros meses de 2027; si bien han informado de que ya están trabajando en la documentación requerida.

De igual modo, en lo que respecta a Pasarón, ACUAES ha indicado que prevé concluir el trámite ambiental y aprobar el proyecto próximamente.

Cabe indicar que en la reunión, celebrada de forma telemática, han participado la presidenta de ACUAES, Mª Rosa Cobo; el secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral; el gerente del Consorcio Medioambiente y Aguas de la Diputación de Cáceres MásMedio, Gustavo Pérez; la alcaldesa de Cabezuela del Valle, Mª Luisa Yusta, y el alcalde de Pasarón de la Vera, Samuel Martín.