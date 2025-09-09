La constitución de empresas bajaba en un 2,3% hasta agosto en Extremadura

La constitución de empresas ha alcanzado en los primeros ocho meses del año las 919 nuevas compañías en Extremadura, lo que supone un descenso del 2,34 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al mes de agosto, se han constituido 72 nuevas empresas en Extremadura, un 20 por ciento menos que el mismo mes de 2024, según los datos extraídos por el Centro de Estudios Económicos de Experian España.

En cuanto a las disoluciones de empresas, en los primeros ocho meses se han contabilizado 87 en Extremadura, lo que representa un 64,1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el mes de agosto se han disuelto cuatro empresas en la región, un 33,3 por ciento más.

Además, en lo que va de año se han registrado 48 concursos de acreedores en Extremadura, un 20 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.