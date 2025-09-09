EMPRESAS

La constitución de empresas bajaba en un 2,3% hasta agosto en Extremadura

Lo hacía hasta las 919, según Experian.

Redacción

Extremadura |

Landaben
Polígono industrial | http://asociacionmetal.com

La constitución de empresas ha alcanzado en los primeros ocho meses del año las 919 nuevas compañías en Extremadura, lo que supone un descenso del 2,34 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al mes de agosto, se han constituido 72 nuevas empresas en Extremadura, un 20 por ciento menos que el mismo mes de 2024, según los datos extraídos por el Centro de Estudios Económicos de Experian España.

En cuanto a las disoluciones de empresas, en los primeros ocho meses se han contabilizado 87 en Extremadura, lo que representa un 64,1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el mes de agosto se han disuelto cuatro empresas en la región, un 33,3 por ciento más.

Además, en lo que va de año se han registrado 48 concursos de acreedores en Extremadura, un 20 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer