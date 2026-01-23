El Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz realizó más de 4.000 intervenciones en 2025, un 20% más

Las dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz atendieron el pasado año 2025 un total de 4.042 intervenciones, de las cuales 3.777 fueron emergencias y el resto, 265, actividades de prevención; una actividad que supone una media diaria de 11 intervenciones.

Este número supone un incremento del 20 por ciento con respecto a la media de intervenciones en los últimos años, debido principalmente al gran número de incendios en el medio rural de la pasada época de peligro alto de este tipo de fuegos forestales.

En este sentido y en cuanto a los tipos de intervención más destacadas, se actuó en 2.652 incendios (66 por ciento), en 1.125 rescates y asistencias (28 por ciento) y 265 actividades de prevención (7 por ciento). Agrupado por tipo de emergencias, las cinco más frecuentes fueron el incendio de campo (1.904), seguido de rescates y asistencias técnicas (386), incendios estructurales (295), actividades de prevención (265) y rescate de accesos forzados (253).

De esta forma se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que el diputado del CPEI, Andrés Hernáiz, y el gerente, José Antonio Palanco, han realizado un balance de las intervenciones del CPEI en 2025, y han destacado que, en relación a los denominados incendios de campo, el Consorcio tiene competencias en extinción en cultivos, rastrojos y pastos urbanos, estando operativos las 24 horas, mientras que el Infoex desarrolla una jornada presencial de 12,00 a 22,00, en temporada alta de incendios, permaneciendo localizados el resto del tiempo.

Sobre esto último, Hernáiz ha precisado que el personal operativo del Consorcio presta sus servicios las 24 horas de los 365 días del año, contando para ello en cada jornada con 53 bomberos distribuidos por toda la provincia, lo que supone una ratio de uno por cada 9.700 habitantes y que, como ha remarcado, el CPEI se posicione como uno de los servicios con mayor ratio de bomberos operativos o de guardia por habitante del país.

Mientras y en cuanto a los parques, el de Mérida ha sido el que mayor número de intervenciones ha atendido con más de 900, seguido del de Don Benito-Villanueva con algo más de 600, y el de Almendralejo con 416, aunando los tres en torno al 50 por ciento del total de actuaciones.

Con menor actividad se sitúan los parques de Hornachos (97), Alburquerque (96) y Herrera del Duque (106). La Jefatura de Guardia tuvo un total de 60 y el personal operativo de servicios centrales cinco. En cuanto a los grupos especiales, el de intervenciones en presencia de himenópteros con 21 actuaciones y el de canino de búsqueda y rescate de personas con una fueron los que registraron algún tipo de intervención operativa.