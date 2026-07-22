El Consejo de Gobierno aprueba una inversión de 12,3 millones de euros para concertar 236 plazas en recursos de atención social

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este martes una inversión de 12,3 millones de euros para concertar un total de 236 plazas en recursos de atención social destinados a personas con trastorno mental grave y a personas con discapacidad.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien ha desglosado esa inversión en tres tipos de conciertos sociales. El primero de ellos supone la contratación, por 10,3 millones de euros, de 76 plazas en los centros residenciales de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Cáceres y Badajoz.

El segundo concierto al que ha hecho referencia la portavoz del Ejecutivo es el servicio de habilitación funcional para personas con discapacidad intelectual en Cáceres y Mérida. Está dotado de 1,2 millones de euros para financiar 135 nuevas plazas, 75 para la provincia cacereña y 60 para la zona de Mérida.

Además, se ha autorizado un tercer concierto social, en este caso para la prestación del servicio de centro ocupacional para personas con discapacidad en Cáceres. Son, en concreto, 25 nuevas plazas, para lo que se van a destinar más de 800.000 euros.

Por otro lado, el Ejecutivo ha dado luz verde a otra iniciativa también destinada a garantizar la atención a población vulnerable, en concreto la concesión de una ayuda directa de 2,6 millones de euros a la entidad Mensajeros de la Paz para mantener los proyectos que desarrolla en Extremadura para personas mayores y personas con discapacidad.

En la actualidad, Mensajeros de la Paz atiende a 225 personas usuarias del SEPAD en cuatro centros de titularidad pública, en diferentes puntos de la región, que son el Centro Ocupacional de Moraleja, Centro de Día para Personas con Discapacidad en Moraleja, Centro Residencial y Familiar para Personas con Discapacidad en Nuñomoral, Residencia de Mayores de Madrigal de la Vera y Centro de Día Alzhéimer Tierra de Barros de Almendralejo.

En el área de Economía y creación de empleo, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado una nueva convocatoria del Programa de Formación y Empleo ESCALA, con una dotación de 37 millones de euros y una previsión de participación de 1.416 personas desempleadas que mejorarán su cualificación y sus perspectivas laborales.

"ESCALA -ha señalado Elena Manzano- ofrece un itinerario de 18 meses: la primera etapa, de tres meses, es formativa, y la segunda, de nueve meses, alterna la formación con el trabajo".

Además, ha aclarado que "lo que hoy aprobamos son las ayudas para que las entidades interesadas desarrollen esas dos primeras fases. La tercera etapa, que consiste en la contratación por parte de empresas privadas durante seis meses, se financia con otra convocatoria posterior".

En el mismo departamento de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de una nueva línea de ayudas, dotada con 500.000 euros, para garantizar el relevo generacional en las empresas familiares.

La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 80 por ciento de los gastos que estas empresas lleven a cabo para elaborar o actualizar los protocolos familiares, así como en servicios de asesoramiento para desarrollar los procesos de relevo.

"Si realizan la inversión máxima estipulada, que es de 20.000 euros, recibirán una ayuda de 16.000 euros. Calculamos que 25 empresas extremeñas se beneficiarán de esta primera convocatoria", ha detallado Elena Manzano.

AYUDAS A MUNICIPIOS

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado dos medidas destinadas a municipios que no superan los 20.000 habitantes. En primer lugar, ha avanzado que la Junta de Extremadura aportará 10 millones de euros para el Programa de Dinamización Deportiva, una iniciativa que fomenta la práctica deportiva en los municipios de menos de 20.000 habitantes, sobre todo en el medio rural.

En este programa participan la Junta de Extremadura, que aporta el 65 por ciento de la financiación, y las dos diputaciones el restantes 35 por ciento. La cuantía total es de 15,5 millones de euros para los próximos cuatro años, que servirán para mantener la contratación de 152 dinamizadores en toda la región.

Manzano se ha referido también a otra medida destinada a municipios de hasta 20.000 habitantes. En este caso, se trata de una convocatoria de ayudas, por valor de 485.000 euros, para que los municipios de hasta 20.000 habitantes redacten y tramiten sus Planes Generales Municipales, que son instrumentos básicos para lograr un desarrollo urbanístico acorde a las necesidades de los pueblos.

La portavoz ha recordado que "desde nuestra llegada al gobierno, aprobamos cada año esta convocatoria de ayudas, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces, cuando se sacaba una convocatoria cada cuatro años".

AYUDAS EN EL ÁMBITO AGRARIO Y DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El Consejo de Gobierno ha adoptado también medidas en el ámbito agrario y en el de la prevención de incendios forestales. Por una parte, ha autorizado una convocatoria de ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas y apícolas, dotada con 1,5 millones de euros.

Las cuantías, de hasta 15.000 euros por agrupación, garantizarán la protección sanitaria de la cabaña ganadera. Se destinarán a cubrir los gastos en programas sanitarios obligatorios, servicios veterinarios, pruebas diagnósticas o vacunas, entre otras actuaciones preventivas.

Además, en el área de la prevención contra los incendios forestales, "vamos a incorporar ocho nuevos camiones autobomba para el Plan INFOEX, por valor de 2,8 millones de euros", ha señalado.

"Esta compra se enmarca en el proceso de renovación de la flota del INFOEX, que en los últimos tres años ha estrenado 90 vehículos", ha concluido.