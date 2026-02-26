El Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales defiende la continuidad de la Central de Almaraz

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII) ha defendido la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz al ser una instalación "segura" y uno de los "principales motores socioeconómicos" del entorno.

Una delegación del CGCOII, con su presidente, César Franco, junto a la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, Patricia Da Costa, han visitado la central este miércoles en una jornada de análisis técnico sobre el papel estratégico de la instalación en el sistema energético nacional y en la economía regional.

Durante la visita, en la que también han participado la directora de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor, así como otros Colegios de Ingenieros Industriales como Andalucía, Aragón y la Rioja, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Guipúzcoa, León, Asturias, Murcia y Tenerife, han podido conocer el funcionamiento de la planta y sus estándares de seguridad y han analizado su aportación al sistema eléctrico y el impacto socioeconómico que genera en Extremadura.

Esta vista reafirma el apoyo de los Colegios de Ingenieros Industriales y del propio Consejo General a la continuidad de la central ya que "el cierre de Almaraz afectaría tanto a la estabilidad del sistema eléctrico español como a la economía y la población de Extremadura".

En este sentido, los ingenieros han subrayado, además, la necesidad de abordar cualquier decisión relativa al mix energético español desde un planteamiento "técnico y riguroso" y han recordado que "la energía nuclear aporta estabilidad y previsibilidad las 24 horas del día, proporcionando potencia firme y simultánea que garantiza la estabilidad de la red eléctrica nacional".

Durante más de una década, la energía nuclear ha contribuido con "más del 20 por ciento" de la generación eléctrica en España, pese a representar únicamente alrededor del 6 por ciento de la potencia instalada, ha informado en nota de prensa el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura.

Además, en 2023, el factor de operación del parque nuclear alcanzó el 90,67 por ciento, con 7.960 horas acopladas a la red, consolidándose como una fuente "confiable y continua de suministro".

En este sentido, los ingenieros industriales han advertido que el cierre de Almaraz podría suponer "una amenaza para la garantía de suministro, incrementando además los costes y las emisiones debido a una mayor dependencia de tecnologías térmicas", teniendo en cuenta que genera el 7 por ciento de la electricidad que se consume, lo que equivale al consumo de 4 millones de hogares.

Asimismo, la central constituye uno de los "principales motores socioeconómicos" del entorno ya que genera en torno a 4.000 empleos directos e indirectos, además de aproximadamente 1.200 trabajadores adicionales durante las paradas de recarga.

Asimismo, más de 400 empresas dependen de la actividad de la central, constituyendo esta y su ecosistema industrial un "factor clave" en la fijación de población en la zona.

Su actividad tiene un "claro efecto tractor" sobre múltiples sectores industriales y de servicios en la región, por lo que el cierre de Almaraz tendría un impacto "muy significativo" en la economía extremeña, "agravando los problemas de despoblación y reduciendo oportunidades en un territorio que ya enfrenta importantes retos estructurales".

Además, la Central Nuclear de Almaraz ha sido clasificada en la categoría WANO 1 por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, lo que avala que la planta cumple con los estándares "más exigentes del sector a nivel mundial".

"Estar en WANO 1 significa situarse entre las centrales con mejores prácticas operativas del mundo, lo que constituye una garantía objetiva de que su funcionamiento se desarrolla bajo criterios de rigor técnico, supervisión continua y mejora permanente", han aseverado los ingenieros industriales.

"Con esta visita institucional, el Colegio y el Consejo General refuerzan su compromiso con un análisis técnico y objetivo del futuro energético, apostando por decisiones que combinen sostenibilidad, seguridad de suministro y desarrollo económico. A este respecto, tanto desde el Consejo General como desde los diferentes Colegios de Ingenieros Industriales se apunta al nuevo proyecto de ley, que se ha abierto a exposición pública, como una oportunidad para alinear la normativa con las necesidades reales del sistema, siempre sobre criterios técnicos rigurosos", han planteado.

De esta forma, han insistido en el proceso de transición energética "solo será viable si se acompaña de una planificación técnica sólida, inversiones en redes y seguridad del suministro".

