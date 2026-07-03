El consejero Guillermo Santamaría destaca el compromiso del Grupo Overwinning con el empleo estable y de calidad en Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, junto al secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, ha visitado hoy en Cáceres las instalaciones del Grupo Overwinning con motivo de su décimo aniversario. Durante el encuentro, el consejero ha felicitado a la firma por una década de crecimiento, compromiso e innovación que la ha consolidado como un grupo empresarial de referencia en el sector de la seguridad privada nacional.

Santamaría ha destacado la trayectoria de este grupo integrado por varias empresas, que actualmente supera los 7 millones de euros de facturación y cuenta con una plantilla cercana a los 200 profesionales. El consejero ha subrayado que el talento y el compromiso de los trabajadores constituyen el principal activo de la organización, la cual opera bajo estrictas autorizaciones del Ministerio del Interior en comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia y Asturias.

APUESTA POR EL EMPLEO ESTABLE Y CUALIFICADO

Durante la visita, el titular de Economía ha incidido en el compromiso de Overwinning con el fomento del empleo estable y de calidad, un objetivo alineado con las políticas de la Junta de Extremadura. En este sentido, ha recordado que la empresa ha sido beneficiaria en la convocatoria de 2024 del Decreto de Empleo Estable.

Al término del recorrido por las oficinas, Guillermo Santamaría ha agradecido el recibimiento a esta "empresa 100% extremeña que da trabajo a 200 familias y presta servicios de seguridad altamente cualificados". Asimismo, el consejero ha manifestado que "cuenta con las mejores certificaciones y tiene clientes repartidos por todo el territorio nacional, como hospitales o grandes corporaciones que confían la seguridad de sus centros en una empresa especializada".

Respecto a la reunión de trabajo mantenida, Santamaría ha explicado: "Los hemos visitado para intentar ayudarles a seguir escalando y creciendo. Nos han hablado de sus demandas, donde la falta de empleo cualificado es su principal reivindicación. Hemos analizado las diferentes soluciones y medidas que tenemos en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para ayudarles, e intentaremos seguir acompañándoles en ese crecimiento".

COMPROMISO CON EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Por su parte, el director ejecutivo y CEO de Grupo Overwinning, Alfredo Fondón, ha calificado el encuentro como "un día muy especial" para la compañía por contar con las máximas representaciones de la Junta de Extremadura en sus oficinas, agradeciendo expresamente su presencia y el apoyo constante recibido.

"Esta visita nos ha permitido, además de enseñarles las instalaciones, expresarles nuestras inquietudes y puntos de mejora que consideramos que son beneficiosos para todos", ha afirmado Fondón. El directivo ha concluido destacando la identidad de la corporación: "Somos una empresa extremeña, humilde, con valores y principios, que tenemos representación en diferentes comunidades autónomas y cuyo objetivo es seguir creciendo y seguir desarrollando Extremadura económica y socialmente".

EXCELENCIA Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Para finalizar, el Ejecutivo regional ha alabado el sólido sistema de gestión de la compañía, avalado por las principales certificaciones nacionales e internacionales de calidad (ISO 9001), gestión ambiental (ISO 14001), seguridad laboral (ISO 45001), operaciones de seguridad privada (ISO 18788) y protección de infraestructuras críticas (UNE 17483). Estas acreditaciones avalan la orientación del grupo hacia la excelencia, la sostenibilidad y la mejora continua.