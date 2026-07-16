Confederación del Guadiana reduce un 96% población de pez chino en el embalse Alcollarín

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha reducido alrededor de un 96 % la población de pez chino en el embalse de Alcollarín, en la provincia de Cáceres, tras una intervención de 30 meses que ha supuesto una inversión superior al millón de euros.

Las actuaciones han permitido situar por debajo de una tonelada la biomasa estimada de esta especie exótica invasora, cuyo nombre científico es Pseudorasbora parva, según ha informado este miércoles el organismo de cuenca.

La intervención ha contado con un presupuesto de 1.015.891,96 euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ante la imposibilidad técnica de erradicar por completo esta especie, la CHG diseñó una estrategia para reducir sus poblaciones y evitar su expansión hacia otros puntos de la cuenca del Guadiana.

Los trabajos se han desarrollado en el propio embalse y aguas arriba, en el río Alcollarín y en los arroyos del Peral, Gargantilla y de las Viñas.

Entre las medidas aplicadas figuran campañas de extracción mediante redes de cerco y pesca eléctrica desde embarcaciones, vaciados de charcones, sondeos hidroacústicos y labores de seguimiento de la evolución de las poblaciones.

El vaciado del embalse realizado el pasado año permitió, además, localizar y capturar un mayor número de ejemplares.

También se han instalado tres líneas de barreras metálicas desmontables aguas abajo de la presa para impedir que los peces atravesaran el cauce durante los desembalses y se extendieran por el resto de la cuenca.

La CHG ha introducido asimismo, en colaboración con la Junta de Extremadura, especies autóctonas depredadoras, como el barbo, para favorecer un equilibrio natural que permita controlar a largo plazo la presencia del pez chino.

Esta especie, originaria de Asia, está considerada una de las invasoras acuáticas con mayor impacto sobre los ecosistemas europeos y figura tanto en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras como en la lista de especies preocupantes para la Unión Europea.